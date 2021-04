Iránsky prezident verí v obnovenie jadrovej dohody s mocnosťami

Viedeň 7. apríla (TASR) - Iránsky prezident Hasan Rúhání dúfa, že tento týždeň odštartované rokovania svetových veľmocí so zástupcami Iránu vo Viedni povedú k "renesancii" tzv. jadrovej dohody z roku 2015. Informovala o tom v stredu agentúra DPA.



"Opäť raz všetky strany prišli k záveru, že lepšia alternatíva neexistuje," uviedol Rúhání v stredajšom vyhlásení. "Preto môžeme dúfať v renesanciu viedenskej jadrovej dohody," uviedol.



Rokovania o oživení dohody sa začali v rakúskej metropole v utorok, pokračovať by mali v piatok. Prítomní americkí vyjednávači uviedli, že s Iráncami vedú len nepriame rozhovory. "USA hovoria, že sa chcú vrátiť k tejto dohode," povedal Rúhání. "V poriadku, uvidíme ako vážne to myslia," dodal.



Jadrová dohoda s Iránom, ktorú podpísali Británia, Čína, Francúzsko, Nemecko, Rusko a USA, je známa aj pod názvom Spoločný komplexný akčný plán (JCPOA). Teherán zaviazala, aby výmenou za zrušenie medzinárodných ekonomických sankcií výrazne obmedzil svoje jadrové kapacity.



USA však v roku 2018, keď bol šéfom Bieleho domu Donald Trump, od tejto dohody odstúpili a následne voči Iránu opätovne zaviedli sankcie. Islamská republika sa v dôsledku týchto sankcií ocitla za uplynulé dva roky v akútnej hospodárskej kríze, ktorú ešte prehĺbila koronavírusová pandémia. Teherán na odstúpenie USA reagoval postupným porušovaním svojich záväzkov vyplývajúcich z jadrovej dohody.



Nový americký prezident Joe Biden prisľúbil, že USA sa k dohode vrátia pod podmienkou, že Irán najskôr začne znovu rešpektovať záväzky, od ktorých upustil po Trumpovom rozhodnutí. Teherán však tvrdí, že prvý krok musia naopak urobiť USA, a to v podobe zrušenia všetkých sankcií.