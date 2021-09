Iránsky prezident žiada voľby v Afganistane

Teherán 5. septembra (TASR) - Iránsky prezident Ebráhím Raísí v sobotu vyhlásil, že v Afganistane, ktorý po odchode západných síl ovládlo militantné hnutie Taliban, by sa mali konať voľby.



Podľa agentúry AP Raísí v iránskej štátnej televízii uviedol, že afganský ľud by si mal "čo najskôr" zvoliť vo voľbách novú vládu.



"Mala by tam byť vytvorená vláda, zvolená hlasmi a vôľou ľudí," povedal Raísí.



"Iránska islamská republika vždy chcela pre Afganistan pokoj a mier, zastavenie krviprelievania a bratovrážd a zvrchovanosť vôle ľudu. Podporujeme vládu zvolenú afganským ľudom," dodal iránsky prezident.