Iránský šéf diplomacie mal pozitívny test na COVID-19

Teherán 2. novembra (TASR) - Iránsky minister zahraničných vecí Hosejn Amír Abdollahján mal v pondelok pozitívny test na koronavírus. Táto informácia prichádza v čase, ktorý je kľúčový pre obnovenie rokovaní o jadrovej dohode s Iránom vo Viedni. Napísala o tom v utorok agentúra AFP s odvolaním sa na iránsku agentúru Tasním.



"Jeho celkový zdravotný stav je uspokojivý a svoje povinnosti vykonáva naďalej z karantény," uviedol hovorca iránske ministerstva zahraničných vecí Saíd Chátibzáde.



Chátibzáde pritom len v pondelok uviedol, že rokovania o obnovení jadrovej dohody z roku 2015 s ostatnými stranami budú pokračovať o "dva alebo tri týždne", avšak dodal, že minister sa na nich nezúčastní.



V pondelok však rezort diplomacie oznámil, že Abdollahján koncom novembra vycestuje do Indie, kde sa má zúčastniť na stretnutí Indicko-iránskej ekonomickej komisie. Chátibzáde sa však zatiaľ nevyjadril k tomu, či minister po pozitívnom test na COVID-19 do Indie vycestuje, píše Reuters.



Jadrovú dohodu s Iránom o obmedzení jeho jadrového programu výmenou za uvoľnenie sankcií dosiahli Spojené štáty, Čína, Rusko, Nemecko, Francúzsko a Británia v roku 2015. Vtedajší americký prezident Donald Trump však od dohody v roku 2018 odstúpil a opätovne uvalil na Irán sankcie, ktoré Washington predtým v rámci dohody zrušil. Teherán odvtedy tiež upustil od mnohých svojich záväzkov.



Európska únia sa ako koordinátor dohody snaží o obnovenie rokovaní zameraných na opätovné oživenie dohody, vysvetľuje AFP. Rozhovory sa začali ešte v apríli vo Viedni po tom, čo Trumpov nástupca v Bielom dome Joe Biden preukázal vôľu vrátiť sa späť k rokovaciemu stolu a zrušiť Trumpom uvalené sankcie. Rokovania sú však prerušené od júna, keď sa v Iráne konali prezidentské voľby a do funkcie prezidenta zvolili ultrakonzervatívneho Ebráhíma Raísího.



Iránsky hlavný vyjednávač, námestník ministra zahraničných vecí Alí Bákerí, minulý týždeň po rokovaniach v Bruseli potvrdil, že Irán súhlasí s pokračovaním viedenských rokovaní o návrate k jadrovej dohode.



Spojené štáty sa na rokovaniach priamo nezúčastňujú, avšak ich záujmy sú však tlmočené cez európskych prostredníkov.