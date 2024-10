Iránsky šéf diplomacie odsúdil nové sankcie, ktoré plánuje uvaliť EÚ

Teherán 13. októbra (TASR) - Irán odsúdil nové sankcie, ktoré plánuje zaviesť Európska únia v reakcii na údajnú dodávku iránskych balistických rakiet do Ruska. V nedeľu to na sociálnej sieti X uviedol iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí. TASR informuje podľa agentúry Reuters a príspevkov na X.



"Jasne som to povedal a znovu to zopakujem: Neposkytli sme Rusku balistické rakety," napísal Arákčí na X. "Pokiaľ Európa potrebuje dôvod na ustúpenie izraelskému vydieraniu, mala by si na to nájsť iný príbeh," vyhlásil iránsky minister.



DPA pripomína, že členské štáty EÚ plánujú uvaliť nové sankcie na Irán v pondelok. Opatrenia budú zamerané na spoločnosti a jednotlivcov zapojených do iránskeho raketového program, ako aj do dodávok týchto a iných zbraní do Ruska. Sankcie EÚ uvalí aj na štátnu leteckú spoločnosť Iran Air.



Podľa Iránu strategická vojenská spolupráca s Moskvou nie je novinkou a existovala už pred začatím ruskej invázie na Ukrajinu.