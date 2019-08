Iránsky tanker, zadržiavaný v Gibraltári, už smeruje do Grécka

Irán sľubuje, že tanker nedopraví iránsku ropu do Sýrie, vyhlásili grécke úrady.

Londýn 19. augusta (TASR) - Iránsky ropný tanker, ktorý bol zadržiavaný šesť týždňov v britskom zámorskom území Gibraltár, už smeruje ku Grécku. Informovala o tom webová stránka Marinetraffic.com sledujúca trasy námorných plavidiel. Podľa tlačovej agentúry DPA Teherán ocenil pondelkové prepustenie svojho tankera.



"Vždy sme to vnímali tak, že zadržanie tankera Grace 1, teraz pomenovaného Adrian Darya 1, bolo protiprávne," vyhlásil iránsky minister zahraničných vecí Mohammad Džavád Zaríf po stretnutí s fínskym kolegom Pekkom Haavistom v Helsinkách. Fínsko je v súčasnosti predsedajúcou krajinou EÚ.



Zaríf tiež privítal skutočnosť, že "ťažký údel" tankera, spôsobený žiadosťou Spojených štátov o jeho ďalšie zadržiavanie, sa skončil. Minister vyjadril nádej, že to pomôže zmierniť napätie.



Tanker Adrian Darya 1, predtým nazývaný Grace 1, zadržali 4. júla pri pobreží Gibraltáru pre podozrenie, že preváža iránsku ropu do Sýrie, zmietajúcej sa vo vojne. To by predstavovalo porušenie sankcií EÚ voči Damasku. Zadržanie plavidla spôsobilo diplomatickú roztržku.



Cieľovým prístavom tankera je podľa registra prístavné mesto Kalamata na juhu gréckeho polostrova Peloponéz. Supertnaker tam má doraziť v nedeľu, ako uviedla spomínaná webová stránka. Nie je však jasné, či to bude aj konečný cieľ plavidla.



"Z dôvodu amerických sankcií nemôžeme byť ohľadne cieľa našej ropy veľmi transparentní," povedal Zaríf a obvinil Spojené štáty z pokusu o "šikanovanie" klientov.



Najvyšší súd Gibraltáru - britského zámorského územia - povolil tankeru minulý týždeň slobodne sa plaviť, aj napriek žiadosti Washingtonu v poslednej chvíli, aby bolo plavidlo naďalej zadržiavané.



V Teheráne sa prepustenie supertankera vníma ako veľké víťazstvo, a to nielen voči Londýnu, ale predovšetkým voči Spojeným štátom a prezidentovi Donaldovi Trumpovi.



Zaríf sa počas návštevy Helsínk stretol aj s prezidentom Saulim Niinistöom. Neskôr navštívi Švédsko a Nórsko.