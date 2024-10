Iránsky útok na Izrael ovplyvnil leteckú dopravu na Blízkom východe

Dubaj 2. októbra (TASR) - Niekoľko leteckých spoločností pôsobiacich v Perzskom zálive upravilo letové trasy s cieľom zaistiť bezpečnosť cestujúcich. Ide o reakciu na iránsky raketový útok na Izrael, s odvolaním sa na agentúru Reuters o tom informuje TASR.



Niekoľko krajín na Blízkom východe v reakcii na najnovšiu eskaláciu napätia v regióne uzavrelo svoj vzdušný priestor.



Etihad Airways, hlavný letecký dopravca emirátu Abú Zabí, uviedol, že v stredu presmeruje niekoľko letov. Spoločnosť dodala, že naďalej sleduje vývoj situácie a aktuálne informácie o bezpečnosti a vzdušnom priestore.



Aerolínie Emirates so sídlom v Dubaji zrušili na stredu a štvrtok (2. a 3. októbra) všetky letecké spojenia z a do Iraku, Iránu a Jordánska.



Lety z a do Iraku a Iránu dočasne pozastavila letecká spoločnosť Qatar Airways. Nízkonákladové aerolínie Flydubai zrušili na stredu a štvrtok lety do Jordánska, Iraku, Izraela a Iránu pre dočasné uzavretia vzdušných priestorov.



Irán vypálil v utorok na Izrael salvu rakiet v reakcii na zabitie viacerých vysokopostavených predstaviteľov proiránskych ozbrojených skupín.