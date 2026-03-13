< sekcia Zahraničie
Iránsky útok na severe Izraela si vyžiadal 58 zranených
Polícia v Izraeli hlásila raketový útok neďaleko obytnej budovy v dedine neďaleko mesta Nazaret.
Autor TASR
Tel Aviv 13. marca (TASR) - Pri iránskom dronovom útoku v noci na piatok na severe Izraela utrpelo zranenia 58 ľudí, oznámili tamojší predstavitelia. Na mieste útoku vypukol požiar, píše TASR podľa správy agentúry DPA.
Izraelská záchranná služba Červený Dávidov štít (Magen David Adom - MDA) uviedla, že jednu ženu zranil šrapnel, pričom utrpela stredné ťažké poranenia, zatiaľ čo ďalšie osoby utrpeli zranenia menšieho rozsahu spôsobené úlomkami skla. Všetky zranené osoby previezli záchranári do nemocnice.
Polícia v Izraeli hlásila raketový útok neďaleko obytnej budovy v dedine neďaleko mesta Nazaret. Zábery, ktoré zverejnili izraelské bezpečnostné zložky zobrazujú poškodený dom a zničené auto. Podľa izraelských hasičov zaznamenali ťažké škody na viacerých domoch.
V dedine po útoku vypukol požiar a izraelská armáda podľa svojho tvrdenia vyšetruje okolnosti incidentu.
Izraelské ministerstvo zdravotníctva v piatok oznámilo, že od začiatku konfliktu na Blízkom východe, ktorý vypukol 28. februára po útokoch Spojených štátov a Izraela na Irán, previezli do nemocníc v Izraeli 2975 ľudí. Naďalej je hospitalizovaných 85 osôb, z toho deväť je vo vážnom stave.
