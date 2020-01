Iránsky veliteľ: USA nemajú odvahu začať konflikt s Iránom

Teherán 5. januára (TASR) - Veliteľ iránskych pozemných síl v nedeľu vyhlásil, že Washington nemá "odvahu" začať konflikt s jeho krajinou. Reagoval tak na slová prezidenta USA Donalda Trumpa, ktorý pohrozil zasiahnutím desiatok iránskych cieľov v prípade útoky islamskej republiky. Informovala o tom agentúra AFP.



"Pochybujem, že majú odvahu iniciovať" konflikt, citovala generálmajora Abdorrahíma Músavího štátna tlačová agentúra IRNA. Músaví americké hrozby odmietol ako snahu odviesť pozornosť sveta "od ohavného a neospravedlniteľného činu, ktorého sa dopustili".



Trump v sobotu varoval, že Spojené štáty "veľmi rýchlo a veľmi tvrdo" udrú na 52 iránskych cieľov, ak sa Teherán odplatí útokmi za smrť generálmajora Kásema Solejmáního.



Veliteľa jednotiek Kuds iránskych revolučných gárd, ktoré vykonávajú zahraničné operácie, zabili americké sily pri útoku dronom v piatok neďaleko medzinárodného letiska v Bagdade. Nálet nariadil Trump, ktorý obvinil Solejmáního z prípravy útoku na amerických diplomatov a vojakov v Iraku.



"Nech toto slúži ako varovanie, že pokiaľ Irán udrie na akýchkoľvek Američanov alebo americký majetok, máme zameraných 52 iránskych cieľov... niektoré z nich veľmi vysokej úrovne a dôležité pre Irán a iránsku kultúru," napísal Trump na Twitteri. "Tieto ciele, ako aj samotný Irán zasiahneme veľmi rýchlo a veľmi tvrdo. USA si neprajú akékoľvek ďalšie hrozby!"



Niekoľko hodín neskôr na sociálnej sieti dodal: "Ak znova zaútočia, a ja im dôrazne odporúčam, aby to nerobili, potom ich zasiahneme silnejšie, než ako boli kedy zasiahnutí!" V ďalšom tvíte vyhlásil, že USA by v prípade iránskeho útoku "bez zaváhania" použili svoje "celkom nové vynikajúce" vojenské vybavenie.



Iránsky minister zahraničných vecí Mohammad Džavád Zaríf v reakcii na Trumpove tvíti na sociálnej sieti reagoval, že prípadné rozhodnutie zaútočiť na kultúrne pamiatky v jeho krajine by bolo "vojnovým zločinom".