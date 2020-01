Iránsky veľvyslanec pri OSN: Zabitie Solejmáního je vojnový akt

New York/Bagdad 4. januára (TASR) - Zabitie iránskeho generála Kásema Solejmáního pri piatkovom americkom útoku v Iraku predstavuje "vojnový akt zo strany Spojených štátov proti Iráncom". Iránsky veľvyslanec pri Organizácii Spojených národov Madžíd Tacht Ravánčí to povedal pre americkú televíznu stanicu CNN.



Podľa vyjadrení, ktoré citovala v sobotu tlačová agentúra AFP, je potrebné počítať s "tvrdou odplatou" za tento čin.



"Minulú noc začali (Spojené štáty) vojnu atentátom, teroristickým činom proti jednému z našich najvyšších generálov. Teda čo iné sa dá očakávať od Iránu? Nemôžeme len tak zostať ticho. Musíme konať a budeme konať," povedal Ravánčí.



"Nemôžeme len tak zavrieť oči pred tým, čo sa stalo minulú noc. Rozhodne príde odplata, tvrdá odplata," dodal veľvyslanec v rozhovore s tým, že "odpoveďou na vojenský zákrok je vojenský zákrok". To, "kto, kedy a kde" odplatu uskutoční, podľa neho "ukáže budúcnosť".



Iránsky najvyšší vodca Alí Chameneí takisto ešte v piatok prisľúbil "krutú odplatu" za usmrtenie Solejmáního, veliteľa špeciálnych jednotiek Kuds iránskych revolučných gárd, pri útoku amerických vrtuľníkov v blízkosti letiska v Bagdade.



Ministerstvo obrany Spojených štátov potvrdilo, že Solejmáního zabila americká armáda na rozkaz prezidenta Donalda Trumpa. Ten piatkovú operáciu následne obhajoval s tým, že Solejmání chystal "veľmi významný útok", ako aj ďalšie "útoky proti Američanom".



Pri nálete na konvoj pri bagdadskom letisku bol zabitý aj abú Mahdí Muhandis, zástupca veliteľa irackých polovojenských síl podporovaných Iránom. Celkove prišlo o život desať osôb - päť Iračanov a päť Iráncov.



Tisíce Iračanov sa v sobotu zapojili do pohrebného sprievodu v Bagdade, kde sa rozlúčili so Solejmáním i Muhandisom, pričom pokrikovali slogan "Smrť Amerike". Neskôr bol plánovaný štátny rozlúčkový obrad vo vládnej a diplomatickej štvrti známej ako Zelená zóna.



Telá zabitých Iráncov majú ešte v sobotu letecky dopraviť do Iránu. Tamojšie vedenie vyhlásilo na pamiatku Solejmáního trojdňový štátny smútok. Jeho pohreb sa má konať v utorok v jeho domovskom meste Kermán.