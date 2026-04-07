Iránsky veľvyslanec: Snahy o ukončenie vojny idú ku kritickej fáze
Irán a Trump v pondelok odmietli pakistanský návrh na 45-dňové prímerie.
Autor TASR
Teherán/Islamabad 7. apríla (TASR) - Snahy o ukončenie vojny v Iráne sa blížia ku „kritickej“ fáze, uviedol v utorok iránsky veľvyslanec v Pakistane Rezá Amírí Moghadam. Vyjadril sa tak niekoľko hodín pred vypršaním ultimáta, ktoré dal americký prezident Donald Trump Iránu, aby otvoril Hormuzský prieliv. V opačnom prípade pohrozil rozpútaním „pekla“. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Pozitívne a produktívne snahy Pakistanu v rámci dobrej vôle a sprostredkovateľských iniciatív na zastavenie vojny sa blížia ku kritickej, citlivej fáze,“ napísal Moghadam na sieti X bez toho, aby uviedol podrobnosti.
Po spustení útokov USA a Izraela na Irán zohráva Pakistan úlohu sprostredkovateľa. Islamabad odovzdal Teheránu 15-bodový americký mierový plán a sprostredkoval následnú odpoveď Iránu. V Islamabade sa tiež konalo stretnutie ministrov zahraničných vecí Saudskej Arábie, Egypta a Turecka, na ktorom bol aj šéf diplomacie Pakistanu, a potvrdil pripravenosť zorganizovať „zmysluplné rozhovory“ medzi Iránom a USA.
Pakistan a Čína pred týždňom v utorok predložili v súvislosti s americko-izraelskými útokmi na Irán päťbodový plán na obnovenie mieru a stability v regióne Perzského zálivu a Blízkeho východu. Vyzvali v ňom na okamžité ukončenie nepriateľských akcií, maximálne možné úsilie na zabránenie eskalácii konfliktu a doručenie humanitárnej pomoci do oblastí zasiahnutých vojnou.
Irán a Trump v pondelok odmietli pakistanský návrh na 45-dňové prímerie. Zatiaľ čo šéf Bieleho domu ho označil za nedostačujúci, ale veľmi významný krok vpred, Teherán žiadal trvalé ukončenie vojny.
V utorok o 20.00 východoamerického času (v stredu o 02.00 h SELČ) sa skončí ultimátum, ktoré dal americký prezident Iránu, aby otvoril strategický Hormuzský prieliv, ktorý Teherán od začiatku vojny prakticky uzavrel. Trump Teheránu pohrozil, že sa naň „zosype peklo“ vo forme možných útokov na iránske elektrárne a mosty, pokiaľ neukončí blokádu strategickej úžiny.
USA a Izrael podľa iránskych médií v noci na utorok pokračovali v útokoch v islamskej republike, pričom pri úderoch zahynulo najmenej 15 ľudí, informuje stanica al-Džazíra.
