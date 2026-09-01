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Iránsky veľvyslanec zmiernil výroky o Radiu Farda, uviedol Macinka

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Na snímke predseda strany Motoristi sebe Petr Macinka. Foto: TASR - Barbora Vizváryová

Iránske ozbrojené sily v stredu 26. augusta oznámili, že zaradili niekoľko perzskojazyčných médií pôsobiacich v zahraničí na zoznam svojich vojenských cieľov.

Autor TASR
Praha/Bratislava 1. septembra (TASR) - Iránsky veľvyslanec v ČR, ktorého si české ministerstvo zahraničných vecí predvolalo pre vyhrážku Radiu Farda, podľa šéfa českej diplomacie Petra Macinku uviedol, že vyjadrenie nebolo myslené tak, ako zaznelo v médiách. Hovorca Iránskych ozbrojených síl Abolfazl Šekárčí minulý týždeň oznámil, že rozhlasovú stanicu zaradili na zoznam svojich vojenských cieľov. Macinka v utorok novinárom povedal, že ČR sa voči výrokom Šekárčího ohradila, píše spravodajkyňa TASR.

Iránske ozbrojené sily v stredu 26. augusta oznámili, že zaradili niekoľko perzskojazyčných médií pôsobiacich v zahraničí na zoznam svojich vojenských cieľov, pričom ich obvinili zo spolupráce s americkými a izraelskými spravodajskými službami. Šekárčí vymenoval napríklad stanicu BBC Persian, Iran International či Radio Farda, ktorú prevádzkuje americká stanica Rádio Slobodná Evropa/Rádio Sloboda (RFE/RL) sídliaca v Prahe.

Český rezort diplomacie si predvolal iránskeho veľvyslanca, aby výroky vysvetlil. Macinka v utorok potvrdil, že k schôdzke už došlo. „My sme mu povedali, že je to pre nás absolútne neprijateľné. Iránsky veľvyslanec nám povedal, že to nebolo tak kategoricky mienené, ako to je prezentované v médiách. Že ten hovorca, ktorý to v Iráne vyhlásil, že to nebola úplne oficiálna informácia a že bol použitý jazyk kondicionálu a tak ďalej. Takže som rád, že tú pozíciu nepotvrdil. Ale odniesol si našu pozíciu, tú vážnu výhradu, že ‚takto teda nie‘, aby ju prezentoval doma v ústredí,“ opísal schôdzku Macinka.


(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
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