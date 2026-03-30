Iránsky veľvyslanec zostane v Libanone napriek odobratiu akreditácie
Autor TASR
Teherán 30. marca (TASR) - Irán v pondelok oznámil, že jeho veľvyslanec Mohammad Rezá Rawúf Šajbání zostane v Libanone napriek štatútu nežiadúcej osoby, ktorý mu dala vláda v Bejrúte. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Náš veľvyslanec... bude pokračovať vo svojej práci ako iránsky veľvyslanec v Bejrúte a zostane tam aj naďalej,“ vyhlásil hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmáíl Bakájí počas tlačovej konferencie. Takisto zdôraznil, že veľvyslanectvo v Bejrúte naďalej „funguje“.
Libanon odobral diplomatickú akreditáciu iránskemu veľvyslancovi 24. marca a označil ho za nežiaducu osobu (persona non grata). Libanonské ministerstvo zahraničných vecí ho obvinilo zo „zasahovania do vnútornej politiky Libanonu“ prostredníctvom svojich vyjadrení.
Vyhostenie iránskeho diplomata prišlo v čase vojny na Blízkom východe, ktorú spustili americké a izraelské údery na Irán 28. februára. Odvtedy sa konflikt rozšíril do ďalších krajín v regióne, ktoré čelia iránskym odvetným úderom. Na strane Iránu sa do vojny zapojilo aj libanonské militantné hnutie Hizballáh, na ktorého ciele zase v reakcii zaútočil Izrael.
