Iránsky predstaviteľ bude hovoriť so šéfom MAAE o jadrovom programe

Teherán 17. marca (TASR) - Iránsky námestník ministra zahraničných vecí pre medzinárodné záležitosti Kazím Gharíb sa v pondelok stretne so šéfom Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) Rafaelom Grossim vo Viedni, uviedol iránsky rezort diplomacie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Podľa hovorcu iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmáíla Bakájího je stretnutie s MAAE v jej viedenskom sídle "súčasťou našej pokračujúcej spolupráce s agentúrou". "Keďže hrozby voči iránskym mierovým jadrovým zariadeniam sa zvýšili, je prirodzené, že sme zintenzívnili konzultácie s MAAE," dodal Bakájí.



Stretnutie vo Viedni sa uskutoční po Gharíbovom piatkovom rokovaní v Pekingu so svojím ruským a čínskym náprotivkom.



Západné krajiny na čele so Spojenými štátmi dlhodobo podozrievajú Irán zo snahy vyvinúť jadrové zbrane. Teherán tieto obvinenia odmieta a trvá na tom, že jeho aktivity v tejto oblasti sú určené výlučne na mierové účely.



V roku 2015 Teherán podpísal dohodu o svojom jadrovom programe s Britániou, Čínou, Francúzskom, Nemeckom, Ruskom a USA. Viedla k zmierneniu sankcií výmenou za obmedzenie programu. O tri roky neskôr americký prezident Donald Trump od dohody odstúpil a opätovne zaviedol americké sankcie voči Iránu.



Trump minulý týždeň adresoval iránskej vláde list, v ktorom navrhoval nové rokovania o jadrovom programe a vyjadril nádej, že Irán bude spolupracovať. V opačnom prípade by USA museli vojensky zasiahnuť. Teherán v pondelok uviedol, že list od amerického prezidenta iba potvrdzuje jeho verejné vyhlásenia.