Iránsky vodca Chameneí rokoval so šéfom Hamasu Haníjom v Teheráne

Teherán 4. novembra (TASR) - Najvyšší iránsky vodca ajatolláh Alí Chameneí prijal šéfa Hamasu Ismáíla Haníju v Teheráne. Uviedla to v sobotu agentúra DPA s odvolaním sa na správu iránskej štátnej agentúry IRNA.



Haníja odcestoval do iránskej metropoly "pred niekoľkými dňami" na rokovania, uviedla agentúra s odvolaním sa na Usámu Hamdana, predstaviteľa radikálneho palestínskeho hnutia Hamas v Libanone.



Chameneí je považovaný za najmocnejšieho muža v Iráne a ako náboženský vodca má posledné slovo vo všetkých strategických otázkach.



Iránske médiá predtým o stretnutí neinformovali - cesta bola zrejme utajená. A nejasné ostáva aj to, kedy presne bol Haníja v Teheráne.



V posledných týždňoch si iránsky minister zahraničných vecí Hosejn Amír Abdollahján pravidelne vymieňa názory s Haníjom na vojnu v Gaze medzi Hamasom a Izraelom.



Podpora palestínskych záležitostí je od iránskej revolúcie v roku 1979 jedným z pilierov islamskej šiitskej republiky. Teherán odmieta uznať suverenitu Izraela a dlhodobo najmä dodávkami zbraní podnecuje násilie Hamasu. Oficiálne však tvrdí, že mu poskytuje iba morálnu a finančnú podporu.