Iránsky vodca Chameneí: Rozhovory s USA nie sú múdre

Teherán 7. februára (TASR) - Iránsky najvyšší vodca ajatolláh Alí Chameneí vyzval v piatok svoju vládu, aby nerokovala so Spojenými štátmi. Podľa jeho slov skúsenosti ukazujú, že rozhovory s Washingtonom nie sú "múdre, rozumné ani čestné". Informovali o tom agentúry AFP a Reuters, píše TASR.



"Nemali by ste rokovať s takouto vládou," povedal Chameneí s tým, že USA v minulosti "zničili, porušili a roztrhali" tzv. jadrovú dohodu o iránskom jadrovom programe z roku 2015.



Americký prezident Donald Trump tento týždeň oznámil obnovenie svojej politiky maximálneho tlaku na Teherán v súvislosti s obvineniami, že sa snaží vyvinúť nukleárne zbrane. Vyhlásil, že Irán "nemôže mať jadrovú zbraň". Povedal tiež, že by si želal "overenú mierovú dohodu" o jadrovom programe islamskej republiky.



Irán opakovane zdôrazňuje, že jeho jadrový program má výlučne mierové účely, a popiera akýkoľvek úmysel vyvinúť atómové zbrane.



"Musíme to chápať správne: nemali by predstierať, že ak si s touto vládou sadneme za rokovací stôl, problémy sa vyriešia," uviedol Chameneí počas stretnutia s armádnymi veliteľmi.



"Rokovaniami s Amerikou sa nijaký problém nevyrieši," vyhlásil a varoval, že Irán podnikne recipročné opatrenia, ak sa budú USA jeho krajine vyhrážať alebo ohrozia jej bezpečnosť.



Washington na základe prísnej politiky voči Teheránu za prvej vlády Trumpa odstúpil od jadrovej dohody veľmocí s Iránom. Tá bola zameraná na obmedzenie jeho jadrového programu výmenou za zmiernenie sankcií voči islamskej republike.



Teherán dohodu plnil ešte rok po tom, ako sa z nej stiahli USA, no následne postupne prestával svoje záväzky dodržiavať. Snahy oživiť dohodu odvtedy neboli úspešné.