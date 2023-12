Iránsky vodca Chameneí sa zúčastnil na pohrebe generála Músávího

Teherán 28. decembra (TASR) - Tisíce ľudí vrátane iránskeho najvyššieho vodcu ajatolláha Alího Chameneího sa vo štvrtok zišli na pohrebe generála iránskych revolučných gárd Saída Razího Músávího. Generál prišiel podľa Teheránu o život pri izraelskom útoku v Sýrii. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.



Dav v centre Teheránu na Námestí imáma Husajna skandoval podľa agentúry AFP "smrť Izraelu" a "smrť Amerike". Mnohí držali v rukách tiež žlté vlajky, na ktorých bolo v perzštine a hebrejčine napísané "Som tvoj protivník", čím odkazovali na Izrael.



Ajatollá Alí Chameneí sa pred pohrebom stretol aj s rodinou zosnulého generála a viedol tiež modlitbu nad jeho pozostatkami. Potom boli prevezené na ceremóniu do centra Teheránu.



Podľa Iránu zahynul Músáví v pondelok pri leteckom útoku na predmestí sýrskej metropoly Damask, o ktorom sa predpokladá, že ho vykonala izraelská armáda.



Izrael vedie dlhodobo zástupnú vojnu v Sýrii a podniká tam proti svojmu úhlavnému nepriateľovi Iránu sabotážne operácie. K usmrteniu Músávího však prišlo v čase zvýšeného napätia v regióne súvisiaceho s vypuknutím vojny medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas v Pásme Gazy.



Teherán sľúbil, že smrť generála pomstí. Izrael útok odmietol komentovať.



Podľa AFP je Músáví najvyššie postaveným zabitým veliteľom iránskych revolučných gárd od smrti generálmajora Gásema Solejmáního, ktorý zomrel v roku 2020 v Iraku pri dronovom útoku Spojených štátov.



Podľa denníka The New York Times dohliadal Músáví na dodávky zbraní pre libanonské hnutie Hizballáh, ktoré Irán podporuje. Hizballáh pritom od začiatku vojny v Pásme Gazy opakovane podniká útoky na sever Izraela na znak podpory Hamasu.



Músáví bol pokladaný za jedného z najvplyvnejších príslušníkov iránskych revolučných gárd v zahraniční, píše DPA.



Izrael pomerne často vojensky zasahuje v Sýrii, a to s cieľom zabrániť Iránu rozširovať svoj vplyv v oblasti prostredníctvom miestnych milícií. Podľa Iránu nie sú príslušníci jeho armády priamo zapojení do občianskej vojny v Sýrii, ale plnia tam len poradenské úlohy.