Iránsky vyslanec pri MAAE kritizoval novú rezolúciu žiadajúcu

Viedeň/Teherán 20. novembra (TASR) - Vyslanec Iránu pri Medzinárodnej agentúre pre atómovú energiu (MAAE) tvrdí, že rezolúcia prijatá Radou guvernérov MAAE bude mať negatívny dosah na spoluprácu v oblasti iránskeho jadrového programu. Rada guvernérov vo štvrtok prijala rezolúciu, ktorá vyzýva Irán, aby poskytol MAAE prístup a informácie o jeho jadrovom programe. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Táto rezolúcia nič nepridá k súčasnej situácii, nebude nápomocná, je to kontraproduktívne,“ povedal iránsky vyslanec Reza Najafi. „Irán už začal spoluprácu s agentúrou napriek našim výzvam a poskytol prístup k všetkým nepoškodeným zariadeniam. Táto rezolúcia bude mať určite negatívny dosah na spoluprácu medzi Iránom a agentúrou, ktorá už začala,“ dodal.
Vo štvrtok prijatá rezolúcia „nalieha na Irán, aby úplne a bez zdržania plnil svoje právne záväzky na základe rezolúcií BR OSN (Bezpečnostnej rady OSN) a poskytoval plnú a rýchlu spoluprácu s MAAE vrátane poskytovania takých informácií a prístupov, aké agentúra požaduje.“
Irán od 12-dňovej vojny s Izraelom v júni tohto roku neposkytol inšpektorom MAAE prístup do troch jadrových zariadení, na ktoré počas vojny zaútočil Izrael aj Spojené štáty. Povolil im však navštíviť ostatné jadrové zariadenia. Šéf MAAE Rafael Grossi v stredu vyjadril nádej, že islamská republika dovolí inšpektorom navštíviť bombardované zariadenia. Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí však v stredu odmietol spoluprácu s MAAE v súvislosti s bombardovanými zariadeniami.
Irán od 12-dňovej vojny s Izraelom v júni tohto roku neposkytol inšpektorom MAAE prístup do troch jadrových zariadení, na ktoré počas vojny zaútočil Izrael aj Spojené štáty. Povolil im však navštíviť ostatné jadrové zariadenia. Šéf MAAE Rafael Grossi v stredu vyjadril nádej, že islamská republika dovolí inšpektorom navštíviť bombardované zariadenia. Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí však v stredu odmietol spoluprácu s MAAE v súvislosti s bombardovanými zariadeniami.