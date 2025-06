Iránsky vzdušný priestor zostane uzavretý najmenej do štvrtka

Teherán 25. júna (TASR) - Iránsky vzdušný priestor zostane uzavretý minimálne do štvrtka, uviedla v stredu iránska vláda. Informovala o tom agentúra DPA, píše TASR.



„Pravidelná letecká prevádzka by sa mohla obnoviť o 10.00 h GMT (12.30 h SELČ),“ oznámil v stredu hovorca iránskeho ministerstva infraštruktúry citovaný tlačovou agentúrou Mehr.



Jeden z iránskych viceprezidentov Aláeddín Rafízáde však na sociálnej sieti X napísal, že bežná letecká prevádzka nebude obnovená do soboty.



Irán uzavrel svoj vzdušný priestor v noci na 13. júna, bezprostredne po izraelských leteckých úderoch na Teherán a ďalšie časti krajiny.



Po odvetných raketových útokoch Iránu uzavrel svoj vzdušný priestor aj Izrael, ktorý ho opäť otvoril v utorok. Izraelská armáda doplnila, že zmiernenie režimu súvisí s dosiahnutím prímeria vo vojne s Iránom.



Izrael aj Irán v utorok sľúbili, že budú dodržiavať prímerie, ktorého dosiahnutie oznámil ako prvý v noci na utorok americký prezident Donald Trump. Obe strany prímerie krátko po jeho začatí porušili, hoci Irán ho údajne začal dodržiavať ako prvý. Trump obe strany, no obzvlášť Izrael, kritizoval, následne však deklaroval, že prímerie je v platnosti.