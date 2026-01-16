< sekcia Zahraničie
Iránskym predstaviteľom zrušili pozvánky na Mníchovskú konferenciu
Mníchovská bezpečnostná konferencia sa uskutoční medzi 13. a 15. februárom.
Autor TASR
Mníchov 16. januára (TASR) - Iránskym predstaviteľom vrátane ministra zahraničných vecí Abbása Arákčího zrušili pozvánky na Mníchovskú bezpečnostnú konferenciu pre násilné potláčanie protivládnych demonštrácií. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
„Pred niekoľkými týždňami boli pozvaní jednotliví vládni predstavitelia z Iránu. Vzhľadom na súčasné udalosti Mníchovská bezpečnostná konferencia tieto pozvánky ruší,“ vyhlásil v piatok hovorca podujatia.
S prítomnosťou Iránu na globálnej bezpečnostnej konferencii nesúhlasilo ani nemecké ministerstvo zahraničných vecí. „Účasť (Iránu) považujeme za nevhodnú vzhľadom na krvavé potláčanie protestov,“ uviedol hovorca.
V Iráne od 28. decembra pokračujú rozsiahle demonštrácie proti zlej ekonomickej situácii a teokratickej vláde, pri ktorých bezpečnostné sily tvrdo zasahujú voči protestujúcim. Nórska mimovládna organizácia Iran Human Rights (IHR) v stredu vyhlásila, že zomrelo najmenej 3428 ľudí a ďalších viac ako 10.000 zadržali.
Mníchovská bezpečnostná konferencia sa uskutoční medzi 13. a 15. februárom. Za bývalého predsedu Christopha Heusgena zástupcovia z Iránu neboli na podujatie pozývaní počas uplynulých troch rokov. Nový predseda Wolfgang Ischinger sa pôvodne rozhodol pri ich pozvanie.
Konferencia zatiaľ neuviedla, či pozvala exilových zástupcov iránskej opozície. V roku 2023 sa na podujatí zúčastnil syn zvrhnutého iránskeho šacha Rezá Pahlaví.
„Pred niekoľkými týždňami boli pozvaní jednotliví vládni predstavitelia z Iránu. Vzhľadom na súčasné udalosti Mníchovská bezpečnostná konferencia tieto pozvánky ruší,“ vyhlásil v piatok hovorca podujatia.
S prítomnosťou Iránu na globálnej bezpečnostnej konferencii nesúhlasilo ani nemecké ministerstvo zahraničných vecí. „Účasť (Iránu) považujeme za nevhodnú vzhľadom na krvavé potláčanie protestov,“ uviedol hovorca.
V Iráne od 28. decembra pokračujú rozsiahle demonštrácie proti zlej ekonomickej situácii a teokratickej vláde, pri ktorých bezpečnostné sily tvrdo zasahujú voči protestujúcim. Nórska mimovládna organizácia Iran Human Rights (IHR) v stredu vyhlásila, že zomrelo najmenej 3428 ľudí a ďalších viac ako 10.000 zadržali.
Mníchovská bezpečnostná konferencia sa uskutoční medzi 13. a 15. februárom. Za bývalého predsedu Christopha Heusgena zástupcovia z Iránu neboli na podujatie pozývaní počas uplynulých troch rokov. Nový predseda Wolfgang Ischinger sa pôvodne rozhodol pri ich pozvanie.
Konferencia zatiaľ neuviedla, či pozvala exilových zástupcov iránskej opozície. V roku 2023 sa na podujatí zúčastnil syn zvrhnutého iránskeho šacha Rezá Pahlaví.