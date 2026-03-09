Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 9. marec 2026Meniny má Františka
< sekcia Zahraničie

Iránskym Teheránom aj izraelským Tel Avivom otriaslo viacero explózií

.
Na snímke materiálne škody a vrak auta po leteckom útoku na izraelské mesto Tel Aviv. Foto: TASR/AP

Zatiaľ nebolo jasné, čo bolo cieľom útokov v Teheráne, výbuchy však otriasli viacerými časťami iránskej metropoly.

Autor TASR
Teherán 9. marca (TASR) - Rozsiahle explózie otriasli v pondelok iránskym hlavným mestom Teherán v čase pokračujúcich útokov Izraela a Spojených štátov na islamskú republiku. Pri odvetných útokoch Iránu na strednú časť Izraela prišiel o život najmenej jeden človek, píše TASR podľa správy agentúry AFP.

Zatiaľ nebolo jasné, čo bolo cieľom útokov v Teheráne, výbuchy však otriasli viacerými časťami iránskej metropoly.

Viac než desať explózií bolo počuť podľa AFP v pondelok aj v izraelskom Tel Avive po tom, ako armáda uviedla, že zaznamenala nové rakety odpálené z Iránu.

„Pred chvíľou IDF identifikovala rakety vypustené z Iránu smerom k územiu štátu Izrael. Obranné systémy fungujú v snahe zachytenia hrozby,“ uviedli izraelské ozbrojené sily.

Pri útokoch Iránu na strednú časť Izraela zahynul v pondelok jeden muž, čím počet izraelských obetí vojny na Blízkom východe stúpol na 11, píše agentúra AP.

Izraelská armáda medzičasom v pondelok opäť obvinila Irán z toho, že pri svojich raketových útokoch používa kazetovú muníciu, píše agentúra DPA. Nešpecifikovala však, ktoré oblasti krajiny boli takouto muníciou zasiahnuté.

Teherán už predtým použitie hlavíc s kazetovou muníciou potvrdil, a to počas súčasného konfliktu, aj v predchádzajúcej vojne v júni minulého roka.

Používanie kazetovej munície je medzinárodne odsudzované, lebo bez rozdielu pokrýva rozsiahle oblasti výbušnými zariadeniami a je obzvlášť nebezpečná pre civilistov.

Izrael obvinil Irán z úmyselného odpaľovania tohto typu munície na civilistami obývané oblasti.
.

Neprehliadnite

ULICAMI BRATISLAVY: Kde bola v Prešporku Wall Street?

OTESTUJTE SA: Kto napísal tieto svetoznáme diela?

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Marec sa hlási s počasím ako na objednávku

BOJ S PEKLOM V KONZERVÁRNI: Vyčíslené škody sú v miliónoch