Iránskym Teheránom aj izraelským Tel Avivom otriaslo viacero explózií
Autor TASR
Teherán 9. marca (TASR) - Rozsiahle explózie otriasli v pondelok iránskym hlavným mestom Teherán v čase pokračujúcich útokov Izraela a Spojených štátov na islamskú republiku. Pri odvetných útokoch Iránu na strednú časť Izraela prišiel o život najmenej jeden človek, píše TASR podľa správy agentúry AFP.
Viac než desať explózií bolo počuť podľa AFP v pondelok aj v izraelskom Tel Avive po tom, ako armáda uviedla, že zaznamenala nové rakety odpálené z Iránu.
„Pred chvíľou IDF identifikovala rakety vypustené z Iránu smerom k územiu štátu Izrael. Obranné systémy fungujú v snahe zachytenia hrozby,“ uviedli izraelské ozbrojené sily.
Pri útokoch Iránu na strednú časť Izraela zahynul v pondelok jeden muž, čím počet izraelských obetí vojny na Blízkom východe stúpol na 11, píše agentúra AP.
Izraelská armáda medzičasom v pondelok opäť obvinila Irán z toho, že pri svojich raketových útokoch používa kazetovú muníciu, píše agentúra DPA. Nešpecifikovala však, ktoré oblasti krajiny boli takouto muníciou zasiahnuté.
Teherán už predtým použitie hlavíc s kazetovou muníciou potvrdil, a to počas súčasného konfliktu, aj v predchádzajúcej vojne v júni minulého roka.
Používanie kazetovej munície je medzinárodne odsudzované, lebo bez rozdielu pokrýva rozsiahle oblasti výbušnými zariadeniami a je obzvlášť nebezpečná pre civilistov.
Izrael obvinil Irán z úmyselného odpaľovania tohto typu munície na civilistami obývané oblasti.
