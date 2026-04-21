Iránskym ženám, ktoré chcel omilostiť Trump, nehrozí poprava
Prezident USA už skôr na sociálnych sieťach uviedol, že prepustenie týchto žien by mohlo Iránu pomôcť pri rokovaniach.
Autor TASR
Teherán 21. apríla (TASR) - Iránska justícia v utorok poprela, že ôsmim odsúdeným ženám hrozí poprava. Reagovala na žiadosť amerického prezidenta Donalda Trumpa o ich omilostenie, čo by údajne zvýšilo aj potenciálny úspech mierových rokovaní s USA. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Trumpa opäť uviedli do omylu falošné správy,“ uviedla oficiálna webová stránka iránskej justície Mizan. „Niektoré zo žien, ktorým údajne hrozila poprava, už boli prepustené, zatiaľ čo ostatné pôjdu v prípade uznania viny nanajvýš do väzenia,“ ozrejmil.
Prezident USA už skôr na sociálnych sieťach uviedol, že prepustenie týchto žien by mohlo Iránu pomôcť pri rokovaniach. Šéf Bieleho domu k vyhláseniu pripojil aj príspevok proizraelského mládežníckeho aktivistu zo Spojených štátov Eyala Yakobyho, podľa ktorého môže byť osem odsúdených žien obesených.
Toto tvrdenie, ktoré obsahovalo fotografie osôb, no nie ich mená, sa agentúre AFP nepodarilo overiť.
„Trumpa opäť uviedli do omylu falošné správy,“ uviedla oficiálna webová stránka iránskej justície Mizan. „Niektoré zo žien, ktorým údajne hrozila poprava, už boli prepustené, zatiaľ čo ostatné pôjdu v prípade uznania viny nanajvýš do väzenia,“ ozrejmil.
Prezident USA už skôr na sociálnych sieťach uviedol, že prepustenie týchto žien by mohlo Iránu pomôcť pri rokovaniach. Šéf Bieleho domu k vyhláseniu pripojil aj príspevok proizraelského mládežníckeho aktivistu zo Spojených štátov Eyala Yakobyho, podľa ktorého môže byť osem odsúdených žien obesených.
Toto tvrdenie, ktoré obsahovalo fotografie osôb, no nie ich mená, sa agentúre AFP nepodarilo overiť.