IRC upozorňuje na počet neplnoletých utečencov bez sprievodu v Sudáne
Al-Fášir je hlavné mesto Severného Dárfúru a pred nedávnym útokom RSF v ňom žilo takmer 260.000 civilistov, pričom polovica z nich sú deti.
Autor TASR
Chartúm 4. novembra (TASR) - Humanitárna organizácia Medzinárodný záchranný výbor (IRC) upozorňuje na veľký počet neplnoletých utečencov bez sprievodu, ktorí utekajú zo sudánskeho mesta al-Fášir po tom, ako ho obsadili polovojenské Sily rýchlej podpory (RSF). TASR o tom informuje podľa utorkovej správy agentúry DPA.
IRC spresnil, že dievčatá a chlapci boli od svojich rodín oddelení počas úteku do mesta Tawila v regióne Dárfúre. V uplynulých dňoch zaregistrovali v tomto meste najmenej 170 detí bez sprievodu. Mnoho z nich pre nízky vek nedokáže ani uviesť svoje meno, či odkiaľ pochádzajú. O tom, kde sa nachádzajú ich rodiny, nie sú žiadne informácie.
Situácia v tomto sudánskom meste sa od spomínaného útoku zhoršuje. Prokuratúra Medzinárodného trestného súdu (ICC) v pondelok upozornila, že činy polovojenských RSF v al-Fáširi môžu predstavovať vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti. Integrovaná klasifikácia fáz potravinovej bezpečnosti (IPC) podporovaná Organizáciou Spojených národov (OSN) taktiež v pondelok oznámila, že sa v ňom šíri hladomor.
RSF sú vo vojne s armádou od apríla 2023. Táto vojna si vyžiadala desaťtisíce obetí a takmer 12 miliónov vysídlených ľudí. Milícia má v súčasnosti pod kontrolou takmer celý Dárfúr na západe Sudánu. DPA informuje, že RSF obviňujú z hromadných vrážd, znásilnení a etnicky motivovaného vysídľovania. Sudánska armáda je taktiež obviňovaná z vojnových zločinov vrátane útokov na civilné ciele.
