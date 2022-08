IRC vyzval na evakuáciu utečencov z ostrova medzi Gréckom a Tureckom

Atény 15. augusta (TASR) - Medzinárodný záchranný výbor (IRC) vyzval v pondelok na okamžitú evakuáciu 39 sýrskych utečencov, ktorí uviazli na malom ostrove ležiacom v rieke Marica (grécky: Evros) – tá tvorí hranicu medzi Gréckom a Tureckom. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Grécko tvrdí, že na riečnom ostrove nezaznamenalo prítomnosť žiadnych ľudí a že ostrov sa nachádza mimo gréckeho územia, vyplýva z vyhlásenia gréckeho ministra pre migráciu Notisa Mitarachiho. Ten zároveň uviedol, že Atény na tento problém upozornili turecké úrady.



Turecké ministerstvo vnútra však záležitosť odmietlo komentovať, píše Reuters.



"Vyzývame zodpovedné úrady na ktorejkoľvek strane, aby týmto ľudom zaobstarali pomoc, evakuovali ich z ostrova do bezpečia a zaistili, že budú mať spravodlivý a plný prístup k azylovým procedúram," uviedla riaditeľka gréckej pobočky IRC Dimitra Kalogeropulová.



Podľa IRC sa na riečnom ostrove nachádza aj deväťročné dievča v kritickom stave, ktoré nemá prístup k zdravotnej starostlivosti. S odvolaním sa na správy v médiách IRC tiež uviedol, že jej päťročná sestra zomrela po tom, ako ju uštipol škorpión, a že utečenci sa snažili dostať na grécku pevninu, no zatlačili ich späť na ostrov.



"Táto najnovšia udalosť na hraničnej rieke Marica len podčiarkuje brutalitu zatláčania (migrantov), o ktorom vieme, že sa deje na hraničných priechodoch po celej Európe," uviedla Kalogeropulová.



Grécke úrady žiadnu z týchto informácií nepotvrdili a popreli, že by prichádzalo k násilnému odtláčaniu migrantov alebo utečencov od hraníc.



"Podnikli sme niekoľko pátracích akcií s pomocou vhodných technických prostriedkov a nezaznamenali sme na ostrove prítomnosť ľudí," uviedol Mitarachi v nedeľu na Twitteri. "Potvrdilo sa, že ide o územie mimo gréckeho teritória, tak sme okamžite upozornili turecké úrady," dodal grécky minister.