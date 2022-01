Írčina je od Nového roku 24. oficiálnym jazykom Európskej únie

Brusel 1. januára (TASR) - Írsky jazyk sa od Nového roku stal v poradí 24. oficiálnym jazykom Európskej únie. Hoci je írčina zahrnutá v zmluvách o EÚ z roku 2007, až od tohto roku je povýšená na úradný pracovný jazyk v 27-člennom eurobloku. Uviedla to v sobotu tlačová agentúra DPA.



Doteraz platila výnimka, ktorá neumožňovala preklad dokumentov EÚ do írčiny.



Írsky minister pre európske záležitosti Thomas Byrne pri tejto príležitosti uviedol, že zaradenie írčiny medzi úradné jazyky EÚ dáva nádej na možné oživenie írskeho jazyka. Podľa DPA štatút úradného jazyka EÚ bude pre írčinu obrovskou výhodou.



Denník Irish Times v piatok upozornil, že táto situácia je vyvrcholením dlhoročného úsilia o nahromadenie potrebných jazykových znalostí v írčine v Bruseli. Denník zdôraznil, že počet osôb hovoriacich týmto jazykom v inštitúciách EÚ vzrástol z 58 pred piatimi rokmi na dnešných 170 a tento rok prekročí 200.



Náklady na väčší objem prekladov a tlmočenia na zasadnutiach euroinštitúcií sú hradené z rozpočtu EÚ. Írsko je čistým prispievateľom do spoločného európskeho rozpočtu.



Podľa údajov Európskej komisie, ktorá zamestnáva 2000 prekladateľov, celkové náklady na preklady do 24 úradných jazykov Únie vyjdú na 349 miliónov eur ročne, teda asi 0,2 percenta z celkového únijného rozpočtu.



Írčina je jedným z troch súčasných keltských jazykov - spolu so škótčinou a jazykom používaným na ostrove Man. V Írskej republike má ústavný štatút "prvého úradného jazyka".



Podľa DPA v súčasnosti írčinou hovorí asi 1,6 milióna osôb, z ktorých odhadom 70.000 používa tento jazyk v každodennej komunikácii. Väčšina z nich žije na západe Írska, v regiónoch známych pod oficiálnym názvom Gaeltacht.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)