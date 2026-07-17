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IRGC: Irán bude útočiť, kým USA neprestanú napádať juh a Hormuz

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Traja chlapci sa hrajú vo vode a v pozadí stúpa dym z explózie v Hormuzskom prielive pri pobreží iránskeho mesta Bandar Abbás v pondelok 13. júla 2026. Foto: TASR/AP

Americké údery na Irán si od obnovenia bojov 22. júna vyžiadali najmenej 38 obetí a viac než 400 zranených, oznámilo v piatok iránske ministerstvo zdravotníctva.

Autor TASR
Teherán 17. júla (TASR) - Veliteľ vzdušných síl iránskych Revolučných gárd (IRGC) Madžíd Músaví v piatok vyhlásil, že Teherán nezastaví svoje útoky v regióne, kým USA neprestanú útočiť na južné pobrežie Iránu a Hormuzský prieliv. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.

V príspevku na sociálnych sieťach Músaví uviedol, že „Teherán a juh tvoria jeden nedeliteľný celok, ktorým je Irán“. Zároveň zdôraznil, že „účinné a cielené údery proti nepriateľovi z celého Iránu budú pokračovať“, kým sa nezastavia údery na „južné pobrežie a Hormuzský prieliv“.

Americké údery na Irán si od obnovenia bojov 22. júna vyžiadali najmenej 38 obetí a viac než 400 zranených, oznámilo v piatok iránske ministerstvo zdravotníctva. Vláda v Teheráne tento týždeň uviedla, že pri najnovších útokoch USA z posledných dní prišlo o život vyše 30 osôb a zranenia utrpelo viac ako 260 ľudí.

Dochádza k tomu napriek júnovej dohode o prímerí, ktorej cieľom bolo dosiahnuť trvalé ukončenie vojny a opätovné otvorenie Hormuzského prielivu.
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