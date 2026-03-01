Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
IRGC tvrdí, že na loď USS Abraham Lincoln zaútočili raketami

Tento obrázok poskytnutý Centrálnym velením USA zobrazuje stíhačku F/A-18E Super Hornet, ktorá štartuje z pilotnej paluby lietadlovej lode triedy Nimitz USS Abraham Lincoln (CVN 72) na podporu operácie Epic Fury v sobotu 28. februára 2026. Foto: TASR/AP

USS Abraham Lincoln spoločne so skupinou ďalších vojenských lodí dorazila do oblasti Blízkeho východu koncom januára z Juhočínskeho mora.

Autor TASR
Teherán 1. marca (TASR) - Zbor Islamských revolučných gárd (IRGC) v nedeľu vyhlásil, že americkú lietadlovú loď USS Abraham Lincoln nasadenú vo vodách Blízkeho východu zasiahli štyrmi balistickými raketami. Udialo sa tak po tom, čo pri izraelskom útoku v sobotu zahynul najvyšší vodca Iránu ajatolláh Alí Chameneí. TASR o tom píše s odvolaním na agentúru AFP.

„Americká lietadlová loď Abraham Lincoln bola zasiahnutá štyrmi balistickými raketami,“ uviedli gardy vo vyhlásení, ktoré sprostredkovali miestne médiá. Varovali tiež, že „pevnina a more sa budú čoraz viac stávať cintorínom teroristických agresorov“.

USS Abraham Lincoln spoločne so skupinou ďalších vojenských lodí dorazila do oblasti Blízkeho východu koncom januára z Juhočínskeho mora. Podľa médií sa nachádza pri pobreží Ománu. Ďalšiu lietadlovú loď USS Gerald Ford Washington poslal do Stredozemného mora pri pobrežie Izraela.
