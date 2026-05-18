Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 18. máj 2026Meniny má Viola
< sekcia Zahraničie

IRGC:Optické káble v Hormuzkom prielive môžu podliehať schvaľovaniu

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Revolučné gardy v pondelok tiež oznámili, že zaútočili na skupiny napojené na Spojené štáty a Izrael v západoiránskej oblasti Kurdistan, neďaleko hraníc s Irakom.

Autor TASR
Teherán 18. mája (TASR) - Iránske Revolučné gardy (IRGC) v pondelok uviedli, že internetové optické káble cez Hormuzský prieliv by mohli podliehať schvaľovaniu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

„Po zavedení dohľadu nad Hormuzským prielivom by Irán s odvolaním sa na svoju absolútnu zvrchovanosť nad svojimi teritoriálnymi vodami... mohol vyhlásiť, že všetky optické káble prechádzajúce vodnou cestou podliehajú schvaľovaciemu (procesu),“ uviedla IRGC na sociálnych sieťach.

Revolučné gardy v pondelok tiež oznámili, že zaútočili na skupiny napojené na Spojené štáty a Izrael v západoiránskej oblasti Kurdistan, neďaleko hraníc s Irakom.

Vo vyhlásení, ktoré zverejnila tlačová agentúra ISNA, IRGC ozrejmila, že skupiny zo „severného Iraku sa v mene USA a sionistického režimu pokúšali prepašovať do Iránu veľkú zásielku amerických zbraní a munície“. Podľa vyjadrenia došlo k zásahu skupín v meste Baneh v iránskom Kurdistane.
.

Neprehliadnite

Slováci zdolali Talianov 4:1, v tabuľke majú 6 bodov

ONLINE MS 2026: Druhý zápas SR: Taliansko - Slovensko

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Prichádzajú búrky. Končí sa obdobie sucha?

J. Drahovský: Chyba sa pri tuneli Karpaty stala už pri jeho vyčlenení