IRGC:Optické káble v Hormuzkom prielive môžu podliehať schvaľovaniu
Autor TASR
Teherán 18. mája (TASR) - Iránske Revolučné gardy (IRGC) v pondelok uviedli, že internetové optické káble cez Hormuzský prieliv by mohli podliehať schvaľovaniu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Po zavedení dohľadu nad Hormuzským prielivom by Irán s odvolaním sa na svoju absolútnu zvrchovanosť nad svojimi teritoriálnymi vodami... mohol vyhlásiť, že všetky optické káble prechádzajúce vodnou cestou podliehajú schvaľovaciemu (procesu),“ uviedla IRGC na sociálnych sieťach.
Revolučné gardy v pondelok tiež oznámili, že zaútočili na skupiny napojené na Spojené štáty a Izrael v západoiránskej oblasti Kurdistan, neďaleko hraníc s Irakom.
Vo vyhlásení, ktoré zverejnila tlačová agentúra ISNA, IRGC ozrejmila, že skupiny zo „severného Iraku sa v mene USA a sionistického režimu pokúšali prepašovať do Iránu veľkú zásielku amerických zbraní a munície“. Podľa vyjadrenia došlo k zásahu skupín v meste Baneh v iránskom Kurdistane.
