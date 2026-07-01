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Íri na čele EÚ budú riešiť konkurencieschopnosť, úniu úspor a rozpočet
Írsko zároveň zdôraznilo, že EÚ potrebuje fungovať na pevnom finančnom základe, hlavnou prioritou predsedníctva preto bude uľahčenie včasnej dohody o dlhodobom rozpočte Únie na roky 2028 - 2034.
Autor TASR
Brusel 1. júla (TASR) - Írsko sa v stredu ôsmykrát ujalo predsedníctva v Rade Európskej únie (EÚ). Írske predsedníctvo v správe pre médiá oznámilo, že bude pokračovať v ambicióznom programe EÚ zameranom na kľúčové témy konkurencieschopnosti, hodnôt a bezpečnosti. Informuje o tom spravodajca TASR.
Írske predsedníctvo zdôraznilo, že počas polročného riešenia pracovnej agendy EÚ sa bude riadiť trvalou zásadou „sily v jednote“, lebo súčasné globálne prostredie je nestabilné a veľmi náročné.
„Existuje mnoho vonkajších faktorov, ktoré nemôžeme ovplyvniť. Ale v kľúčových oblastiach má Európa prostriedky na to, aby podnikla rozhodné kroky v oblasti konkurencieschopnosti a pri podpore prosperity a blahobytu, v oblasti hodnôt a tiež v oblasti bezpečnosti a ochrany našich občanov,“ uvádza sa na stránke predsedníctva s dôrazom na to, že tieto tri piliere budú ústrednými témami polročného pôsobenia na čele EÚ.
Írsko zároveň zdôraznilo, že EÚ potrebuje fungovať na „pevnom finančnom základe“, hlavnou prioritou predsedníctva preto bude uľahčenie včasnej dohody o dlhodobom rozpočte Únie na roky 2028 - 2034. Všetky inštitúcie EÚ potvrdzujú, že do konca roka by mala byť uzavretá dohoda o novom viacročnom finančnom rámci (VFR), ktorý EÚ umožní riešiť budúce výzvy a podporovať kľúčové politiky, ako je spoločná poľnohospodárska politika a politika súdržnosti.
V súlade so záväzkami EÚ v pláne „Jedna Európa, jeden trh“ prioritou Dublinu bude dosiahnuť ciele v oblasti únie úspor a investícií a digitálneho eura. Pôjde o opatrenia zamerané na prehĺbenie kapitálových trhov a posilnenie konkurencieschopnosti európskeho bankového sektora, čo pomôže mobilizovať zdroje pre dlhodobejší hospodársky rast a konkurencieschopnosť.
Predseda Európskej rady António Costa počas stredajšej spoločnej tlačovej konferencie s írskym premiérom Micheálom Martinom v Dubline pri ekonomických témach ocenil, že Írsko sa chce zamerať na konkurencieschopnosť, pričom pripomenul, že vzhľadom na rastúce vonkajšie tlaky, ohrozujúce jej prosperitu, si EÚ stanovila cieľ stať sa konkurencieschopnejšou a zároveň autonómnejšou.
„Preto sme si stanovili ambiciózny program Jedna Európa, jeden trh. Počas nasledujúcich šiestich mesiacov musíme dosiahnuť jeho implementáciu. A je ťažké si predstaviť lepšieho pilota, ktorý by EÚ v tejto práci usmerňoval, ako je Írsko,“ uviedol Costa.
Rovnako potvrdil, že v budúcom období treba dosiahnuť dohodu o ďalšom dlhodobom rozpočte, ktorý bude mať dostatok zdrojov potrebných na splnenie očakávaní európskych občanov.
„Môžeme sa spoľahnúť na to, že írske predsedníctvo udrží tempo doterajších rokovaní a v októbri predloží revidovaný rokovací rámec vrátane ambicióznych návrhov na nové vlastné rozpočtové zdroje. To je jediný spôsob, ako preklenúť rozdiel medzi úrovňou našich ambícií a primeranou úrovňou národných príspevkov,“ vysvetlil Costa.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Írske predsedníctvo zdôraznilo, že počas polročného riešenia pracovnej agendy EÚ sa bude riadiť trvalou zásadou „sily v jednote“, lebo súčasné globálne prostredie je nestabilné a veľmi náročné.
„Existuje mnoho vonkajších faktorov, ktoré nemôžeme ovplyvniť. Ale v kľúčových oblastiach má Európa prostriedky na to, aby podnikla rozhodné kroky v oblasti konkurencieschopnosti a pri podpore prosperity a blahobytu, v oblasti hodnôt a tiež v oblasti bezpečnosti a ochrany našich občanov,“ uvádza sa na stránke predsedníctva s dôrazom na to, že tieto tri piliere budú ústrednými témami polročného pôsobenia na čele EÚ.
Írsko zároveň zdôraznilo, že EÚ potrebuje fungovať na „pevnom finančnom základe“, hlavnou prioritou predsedníctva preto bude uľahčenie včasnej dohody o dlhodobom rozpočte Únie na roky 2028 - 2034. Všetky inštitúcie EÚ potvrdzujú, že do konca roka by mala byť uzavretá dohoda o novom viacročnom finančnom rámci (VFR), ktorý EÚ umožní riešiť budúce výzvy a podporovať kľúčové politiky, ako je spoločná poľnohospodárska politika a politika súdržnosti.
V súlade so záväzkami EÚ v pláne „Jedna Európa, jeden trh“ prioritou Dublinu bude dosiahnuť ciele v oblasti únie úspor a investícií a digitálneho eura. Pôjde o opatrenia zamerané na prehĺbenie kapitálových trhov a posilnenie konkurencieschopnosti európskeho bankového sektora, čo pomôže mobilizovať zdroje pre dlhodobejší hospodársky rast a konkurencieschopnosť.
Predseda Európskej rady António Costa počas stredajšej spoločnej tlačovej konferencie s írskym premiérom Micheálom Martinom v Dubline pri ekonomických témach ocenil, že Írsko sa chce zamerať na konkurencieschopnosť, pričom pripomenul, že vzhľadom na rastúce vonkajšie tlaky, ohrozujúce jej prosperitu, si EÚ stanovila cieľ stať sa konkurencieschopnejšou a zároveň autonómnejšou.
„Preto sme si stanovili ambiciózny program Jedna Európa, jeden trh. Počas nasledujúcich šiestich mesiacov musíme dosiahnuť jeho implementáciu. A je ťažké si predstaviť lepšieho pilota, ktorý by EÚ v tejto práci usmerňoval, ako je Írsko,“ uviedol Costa.
Rovnako potvrdil, že v budúcom období treba dosiahnuť dohodu o ďalšom dlhodobom rozpočte, ktorý bude mať dostatok zdrojov potrebných na splnenie očakávaní európskych občanov.
„Môžeme sa spoľahnúť na to, že írske predsedníctvo udrží tempo doterajších rokovaní a v októbri predloží revidovaný rokovací rámec vrátane ambicióznych návrhov na nové vlastné rozpočtové zdroje. To je jediný spôsob, ako preklenúť rozdiel medzi úrovňou našich ambícií a primeranou úrovňou národných príspevkov,“ vysvetlil Costa.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)