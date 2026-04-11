< sekcia Zahraničie
IRIB: Irán a USA absolvovali dve kolá rokovaní, plánuje sa tretie
Autor TASR
Teherán/Islamabad 11. apríla (TASR) — V pakistanskej metropole Islamabad sa v sobotu uskutočnili dve kolá priamych rozhovorov medzi predstaviteľmi USA a Iránu o ukončení vojny s Iránom. Tretie kolo by sa malo uskutočniť v sobotu večer alebo v nedeľu, uviedla iránska štátna televízia IRIB. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru AFP.
„Podľa informácií, ktoré redaktorovi štátnej televízie poskytla osoba blízka rokovaciemu tímu, sa ďalšie kolo rokovaní pravdepodobne uskutoční dnes večer alebo zajtra,“ informovala IRIB. Obe delegácie si vymenili písomné dokumenty, aby potvrdili zhodu na dosiahnutých dohodách.
Pakistanský premiér Šahbáz Šaríf sa v sobotu ešte pred začiatkom rokovaní stretol s viceprezidentom USA J.D. Vanceom, ktorý vedie americkú delegáciu, a separátne prijal aj členov iránskej delegácie vedenej predsedom parlamentu Mohammadom Bákerom Kálíbáfom. Súčasťou americkej delegácie sú aj osobitný vyslanec USA Steve Witkoff a poradca a zať prezidenta USA Jared Kushner, v iránskej je aj minister zahraničných vecí Abbás Arákčí.
Nemenovaný zdroj televízii al-Džazíra povedal, že Pakistan vyvíja tlak na to, aby rokovania pokračovali aj v nedeľu s cieľom dosiahnuť nejakú konečnú dohodu.
Dvaja pakistanskí predstavitelia, ktorí nechceli byť menovaní, agentúre AFP povedali, že doterajšie rokovania sa niesli vo „všeobecne srdečnej atmosfére“.
Rokovania sú trojstranné za účasti Pakistanu ako mediátora. Hlavnými témami sú trvalé prímerie, odblokovanie Hormuzského prielivu a osud zmrazených iránskych aktív.
Stretnutie v Islamabade je označované za prvé priame rokovania na takto vysokej úrovni medzi Spojenými štátmi a Iránom od islamskej revolúcie v roku 1979. Hoci v minulosti prebehli určité priame kontakty, summit v Pakistane je výnimočný svojím formátom a úrovňou zastúpenia. Od prerušenia diplomatických stykov v apríli 1980 prebiehala komunikácia medzi Washingtonom as Teheránom takmer výhradne cez sprostredkovateľov (Švajčiarsko, Omán, Pakistan).
