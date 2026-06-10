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IRIB: Situácia po útokoch v blízkosti Hormuzského prielivu je pokojná
„Situácia je teraz podľa správ pokojná,“ uviedla IRIB na platforme Telegram.
Autor TASR
Teherán 10. júna (TASR) - Iránska štátna televízia IRIB v noci na stredu informovala, že útoky pozdĺž južného pobrežia Iránu v blízkosti Hormuzského prielivu sa zastavili. Spojené štáty spustili údery na islamskú republiku v reakcii na zostrelenie amerického vrtuľníka, za ktoré je podľa USA zodpovedný Irán, píše TASR.
„Situácia je teraz podľa správ pokojná,“ uviedla IRIB na platforme Telegram.
Ústredné velenie americkej armády (CENTCOM) v utorok oznámilo začiatok „sebaobranných úderov“ proti Iránu, pričom ide o odpoveď na zostrelenie útočného vrtuľníka Apache, ku ktorému došlo v pondelok neďaleko Hormuzského prielivu. Americký prezident Donald Trump tvrdí, že tento vrtuľník zostrelil Irán a upozornil, že Spojené štáty musia reagovať, pričom by podľa jeho slov malo ísť o silnú reakciu.
Iránske médiá informovali o výbuchoch vo viacerých mestách provincie Hormozgán a americký predstaviteľ pre portál Axios povedal, že USA zaútočili na niekoľko iránskych systémov protivzdušnej obrany a radarov v okolí Hormuzského prielivu.
„Situácia je teraz podľa správ pokojná,“ uviedla IRIB na platforme Telegram.
Ústredné velenie americkej armády (CENTCOM) v utorok oznámilo začiatok „sebaobranných úderov“ proti Iránu, pričom ide o odpoveď na zostrelenie útočného vrtuľníka Apache, ku ktorému došlo v pondelok neďaleko Hormuzského prielivu. Americký prezident Donald Trump tvrdí, že tento vrtuľník zostrelil Irán a upozornil, že Spojené štáty musia reagovať, pričom by podľa jeho slov malo ísť o silnú reakciu.
Iránske médiá informovali o výbuchoch vo viacerých mestách provincie Hormozgán a americký predstaviteľ pre portál Axios povedal, že USA zaútočili na niekoľko iránskych systémov protivzdušnej obrany a radarov v okolí Hormuzského prielivu.