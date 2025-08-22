Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
IRNA: Irán a štáty E3 povedú v piatok telefonicky jadrové rokovania

Na archívnej snímke iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí. Foto: TASR/AP

Irán pozastavil jadrové rokovania s USA po tom, ako Izrael a následne aj samotné Spojené štáty v júni zaútočili na jadrové zariadenia na území Iránu.

Teherán 22. augusta (TASR) - Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí bude v piatok telefonicky rokovať so svojimi náprotivkami zo štátov skupiny E3 (Británia, Francúzsko a Nemecko) o iránskom jadrovom programe a možnosti opätovného uvalenia sankcií. Informovala o tom iránska štátna tlačová agentúra IRNA, na ktorú sa odvoláva agentúra Reuters, píše TASR.

Tri európske mocnosti Iránu pohrozili, že naň opätovne uvalia sankcie OSN v rámci tzv. mechanizmu „snapback“ na obnovenie reštriktívnych opatrení v prípade, ak sa Teherán nevráti k rokovaniam o svojom jadrovom programe. Krajiny E3 spoločne so Spojenými štátmi tvrdia, že Irán využíva jadrový program na potenciálny vývoj zbraní. Teherán to popiera.

Irán pozastavil jadrové rokovania s USA po tom, ako Izrael a následne aj samotné Spojené štáty v júni zaútočili na jadrové zariadenia na území Iránu.

Inšpektorom Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) je odvtedy odopretý prístup k jadrovým zariadeniam v Iráne, hoci generálny riaditeľ organizácie Rafael Grossi opakovane tvrdí, že inšpekcie sú aj naďalej nevyhnutné.
