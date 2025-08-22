< sekcia Zahraničie
IRNA: Irán a štáty E3 povedú v piatok telefonicky jadrové rokovania
Irán pozastavil jadrové rokovania s USA po tom, ako Izrael a následne aj samotné Spojené štáty v júni zaútočili na jadrové zariadenia na území Iránu.
Autor TASR
Teherán 22. augusta (TASR) - Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí bude v piatok telefonicky rokovať so svojimi náprotivkami zo štátov skupiny E3 (Británia, Francúzsko a Nemecko) o iránskom jadrovom programe a možnosti opätovného uvalenia sankcií. Informovala o tom iránska štátna tlačová agentúra IRNA, na ktorú sa odvoláva agentúra Reuters, píše TASR.
Tri európske mocnosti Iránu pohrozili, že naň opätovne uvalia sankcie OSN v rámci tzv. mechanizmu „snapback“ na obnovenie reštriktívnych opatrení v prípade, ak sa Teherán nevráti k rokovaniam o svojom jadrovom programe. Krajiny E3 spoločne so Spojenými štátmi tvrdia, že Irán využíva jadrový program na potenciálny vývoj zbraní. Teherán to popiera.
Inšpektorom Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) je odvtedy odopretý prístup k jadrovým zariadeniam v Iráne, hoci generálny riaditeľ organizácie Rafael Grossi opakovane tvrdí, že inšpekcie sú aj naďalej nevyhnutné.
