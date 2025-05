Iron Maiden štartujú svetové turné už 27. mája v Budapešti

Bratislava 21. mája (TASR) - Legendárni Iron Maiden oslavujú 50 rokov svojej existencie vo veľkom štýle - turné Run For Your Lives World Tour sa začína už 27. mája v Budapešti a následne navštívi ďalších 31 európskych miest. Jednou zo zastávok bude 1. júna aj Bratislava. TASR informovala PR manažérka Zuzana Badinková z agentúry Vivien.



Viac ako milión vstupeniek je už predaných a väčšina koncertov je vypredaná. Fanúšikom sa však odporúča sledovať oficiálne predajné kanály - najmä tesne pred jednotlivými koncertmi, keď sa často uvoľňujú technické a produkčné rezervácie.



Toto výnimočné turné je poctou polstoročiu od založenia Iron Maiden basgitaristom Steve Harrisom v roku 1975. Pri tejto príležitosti sa kapela rozhodla predstaviť exkluzívny setlist, ktorý pokrýva skladby z deviatich ikonických štúdiových albumov - od debutového Iron Maiden až po Fear of the Dark - a sľubuje svoju najväčšiu a najpôsobivejšiu show v histórii. V duchu návratu do 80. rokov, keď mnohé z týchto skladieb zazneli naživo po prvý raz, Iron Maiden vyzývajú fanúšikov, aby si koncerty užili bez zbytočného používania mobilov.



Manažér kapely Rod Smallwood hovorí: „Chceme, aby si fanúšikovia užili koncert priamo, nie cez malé obrazovky. Neustále nahrávanie znižuje zážitok - pre nás na pódiu, ale aj pre ľudí okolo vás. Táto show je oslavou našej hudby, vizuálneho umenia, Eddieho a svetov, ktoré sme za tie roky vytvorili. Prosím, majte úctu ku skupine, úctu k ostatným fanúšikom a zažite koncert naplno spolu so svojou Maiden rodinou. Spievajte z plného hrdla namiesto vytiahnutia telefónu! To predsa nie je až tak veľa, čo žiadame, však?“



Turné Run For Your Lives bude sprevádzať séria sprievodných akcií a stretnutí fanúšikov. V mestách, kde Iron Maiden koncertujú, sa otvoria oficiálne Eddieho pop-up bary - pred a po koncertoch až v 20 lokalitách. Fanúšikovia sa môžu tešiť na pivo Trooper, víno Darkest Red, občerstvenie, exkluzívny merch a ďalšiu tematickú zábavu. Samotná kapela sa však na týchto podujatiach nezúčastní. Viac informácií o sprievodných akciách je na www.ironmaiden.com.



Oslavy 50. výročia doplní aj celovečerný dokumentárny film pod hlavičkou Universal Pictures Content Group a pripravuje sa aj oficiálna ilustrovaná kniha vo vydavateľstve Thames & Hudson - veľkolepý vizuálny prehľad histórie Iron Maiden. Ďalšie detaily budú zverejnené čoskoro.