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Piatok 28. august 2026
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iRozhlas: Experti v septembri exhumujú ostatky Jana Masaryka

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Archívna fotografia Jána Masaryka. Foto: TASR/Archív

Syn prvého československého prezidenta Tomáša Garrigua Masaryka zomrel za nevyjasnených okolností v noci z 9. na 10. marca 1948.

Autor TASR
Praha 28. augusta (TASR) - K objasneniu okolností smrti bývalého československého ministra zahraničných vecí Jana Masaryka by mohla prispieť exhumácia jeho ostatkov, ku ktorej by malo dôjsť začiatkom septembra. So zistením prišiel v piatok spravodajský server iRozhlas.cz s odvolaním sa na zdroje blízke vyšetrovaniu Masarykovej smrti, píše spravodajkyňa TASR v Prahe.

V súčasnosti sú realizované ďalšie nevyhnutné úkony, ktoré zodpovedajú potrebe spojenej s vysporiadaním, teda potvrdením či vyvrátením nových poznatkov, teórií či hypotéz, s ktorými boli orgány činné v trestnom konaní oboznámené a ktoré by mohli viesť k podrobnejšiemu zisteniu a pochopeniu skutkového stavu veci,“ citoval server hovorcu Mestského štátneho zastupiteľstva v Prahe Aleša Cimbalu.

Masaryk je pochovaný v rodinnej hrobke v Lánoch. Syn prvého československého prezidenta Tomáša Garrigua Masaryka zomrel za nevyjasnených okolností v noci z 9. na 10. marca 1948. Mŕtve telo našli na dlažbe, kam dopadlo z okna kúpeľne jeho bytu na druhom poschodí sídla ministerstva zahraničných vecí v Černínskom paláci. O príčinách jeho úmrtia existujú viaceré teórie.

Krátko pred jeho smrťou sa vo februári uskutočnil komunistický prevrat a podľa oficiálnej verzie vtedajšieho režimu spáchal samovraždu. Česká polícia v januári tohto roka prípad opäť otvorila a preveruje ho pre podozrenie zo spáchania vraždy. Uviedla vtedy, že nové zistenia v diplomatických a spravodajských dokumentoch chce porovnať s dosiaľ zistenými skutočnosťami.

"K opätovnému otvoreniu prípadu viedlo objavenie nových diplomatických a spravodajských archiválií z USA, Veľkej Británie a Francúzska. Cieľom je porovnať tieto nové informácie s dosiaľ zistenými skutočnosťami a odhaliť tak prípadné nové súvislosti, ktoré by mohli priniesť odpovede na niektoré dlho nezodpovedané otázky," vysvetlila v januári vrchná komisárka Iveta Kořínková.

Treťou verziou, ktorá by podľa historikov mohla pripadať do úvahy, je nešťastná náhoda.





(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
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