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iRozhlas: Experti v septembri exhumujú ostatky Jana Masaryka
Syn prvého československého prezidenta Tomáša Garrigua Masaryka zomrel za nevyjasnených okolností v noci z 9. na 10. marca 1948.
Autor TASR
Praha 28. augusta (TASR) - K objasneniu okolností smrti bývalého československého ministra zahraničných vecí Jana Masaryka by mohla prispieť exhumácia jeho ostatkov, ku ktorej by malo dôjsť začiatkom septembra. So zistením prišiel v piatok spravodajský server iRozhlas.cz s odvolaním sa na zdroje blízke vyšetrovaniu Masarykovej smrti, píše spravodajkyňa TASR v Prahe.
„V súčasnosti sú realizované ďalšie nevyhnutné úkony, ktoré zodpovedajú potrebe spojenej s vysporiadaním, teda potvrdením či vyvrátením nových poznatkov, teórií či hypotéz, s ktorými boli orgány činné v trestnom konaní oboznámené a ktoré by mohli viesť k podrobnejšiemu zisteniu a pochopeniu skutkového stavu veci,“ citoval server hovorcu Mestského štátneho zastupiteľstva v Prahe Aleša Cimbalu.
Masaryk je pochovaný v rodinnej hrobke v Lánoch. Syn prvého československého prezidenta Tomáša Garrigua Masaryka zomrel za nevyjasnených okolností v noci z 9. na 10. marca 1948. Mŕtve telo našli na dlažbe, kam dopadlo z okna kúpeľne jeho bytu na druhom poschodí sídla ministerstva zahraničných vecí v Černínskom paláci. O príčinách jeho úmrtia existujú viaceré teórie.
Krátko pred jeho smrťou sa vo februári uskutočnil komunistický prevrat a podľa oficiálnej verzie vtedajšieho režimu spáchal samovraždu. Česká polícia v januári tohto roka prípad opäť otvorila a preveruje ho pre podozrenie zo spáchania vraždy. Uviedla vtedy, že nové zistenia v diplomatických a spravodajských dokumentoch chce porovnať s dosiaľ zistenými skutočnosťami.
"K opätovnému otvoreniu prípadu viedlo objavenie nových diplomatických a spravodajských archiválií z USA, Veľkej Británie a Francúzska. Cieľom je porovnať tieto nové informácie s dosiaľ zistenými skutočnosťami a odhaliť tak prípadné nové súvislosti, ktoré by mohli priniesť odpovede na niektoré dlho nezodpovedané otázky," vysvetlila v januári vrchná komisárka Iveta Kořínková.
Treťou verziou, ktorá by podľa historikov mohla pripadať do úvahy, je nešťastná náhoda.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
„V súčasnosti sú realizované ďalšie nevyhnutné úkony, ktoré zodpovedajú potrebe spojenej s vysporiadaním, teda potvrdením či vyvrátením nových poznatkov, teórií či hypotéz, s ktorými boli orgány činné v trestnom konaní oboznámené a ktoré by mohli viesť k podrobnejšiemu zisteniu a pochopeniu skutkového stavu veci,“ citoval server hovorcu Mestského štátneho zastupiteľstva v Prahe Aleša Cimbalu.
Masaryk je pochovaný v rodinnej hrobke v Lánoch. Syn prvého československého prezidenta Tomáša Garrigua Masaryka zomrel za nevyjasnených okolností v noci z 9. na 10. marca 1948. Mŕtve telo našli na dlažbe, kam dopadlo z okna kúpeľne jeho bytu na druhom poschodí sídla ministerstva zahraničných vecí v Černínskom paláci. O príčinách jeho úmrtia existujú viaceré teórie.
Krátko pred jeho smrťou sa vo februári uskutočnil komunistický prevrat a podľa oficiálnej verzie vtedajšieho režimu spáchal samovraždu. Česká polícia v januári tohto roka prípad opäť otvorila a preveruje ho pre podozrenie zo spáchania vraždy. Uviedla vtedy, že nové zistenia v diplomatických a spravodajských dokumentoch chce porovnať s dosiaľ zistenými skutočnosťami.
"K opätovnému otvoreniu prípadu viedlo objavenie nových diplomatických a spravodajských archiválií z USA, Veľkej Británie a Francúzska. Cieľom je porovnať tieto nové informácie s dosiaľ zistenými skutočnosťami a odhaliť tak prípadné nové súvislosti, ktoré by mohli priniesť odpovede na niektoré dlho nezodpovedané otázky," vysvetlila v januári vrchná komisárka Iveta Kořínková.
Treťou verziou, ktorá by podľa historikov mohla pripadať do úvahy, je nešťastná náhoda.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)