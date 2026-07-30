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Írska ministerka:EÚ zvažuje nový postup prijímania sankcií proti Rusku
McEnteeová tiež zdôraznila, že Únia musí nájsť rovnováhu medzi zvyšovaním tlaku na Rusko a ochranou vlastných hospodárskych záujmov.
Autor TASR
Brusel 30. júla (TASR) - Európska únia zvažuje zmenu prístupu k prijímaniu nových sankcií proti Rusku v súvislosti s jeho vojnou na Ukrajine. Namiesto rozsiahlych sankčných balíkov by mohla uprednostniť častejšie a postupné opatrenia, napríklad po jednotlivých útokoch na civilistov. V rozhovore zverejnenom vo štvrtok na portáli Euractiv.com to uviedla írska ministerka zahraničných vecí Helen McEnteeová, informuje TASR.
Írsko, ktoré v súčasnosti predsedá Rade EÚ, zohralo kľúčovú úlohu pri dosiahnutí kompromisu o 21. balíku protiruských sankcií, prijatom po zdĺhavých rokovaniach. Tie sprevádzal spor s Gréckom, ktoré sa snažilo ochrániť záujmy svojho lodného priemyslu. Predošlé balíky zasa často blokovali Maďarsko a Slovensko.
Podľa McEnteeovej sa čoraz viac ukazuje, že schvaľovanie nových balíkov sankcií je náročnejšie, keďže opatrenia čoraz výraznejšie zasahujú aj ekonomiky a jednotlivé odvetvia členských štátov Únie. „Musíme sa pozrieť na to, aký prístup je najlepší,“ povedala ministerka na otázku, či bude nasledovať 22. balík sankcií.
Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha navrhol, aby EÚ prijímala nové cielené sankcie po každom ruskom útoku na civilistov alebo civilnú infraštruktúru. „Žiaľ, od začiatku vojny sme boli svedkami najväčšieho počtu útokov na civilnú infraštruktúru a civilné obyvateľstvo,“ uviedla McEnteeová. Prezradila, že Európska komisia tento návrh aktívne posudzuje.
EÚ už v súčasnosti priebežne uvaľuje sankcie na jednotlivcov, tie sú však oddelené od samostatných sankčných balíkov, ktoré od začiatku ruskej invázie zasiahli okrem iného energetický sektor, finančné inštitúcie či podniky napojené na ruský vojensko-priemyselný komplex.
McEnteeová tiež zdôraznila, že Únia musí nájsť rovnováhu medzi zvyšovaním tlaku na Rusko a ochranou vlastných hospodárskych záujmov. Skutočnosť, že prijímanie ďalších sankcií je čoraz zložitejšie, podľa nej neznamená, že by EÚ mala od tohto nástroja ustúpiť.
Jej vyjadrenia zazneli v čase, keď sa zvyšuje ochota Spojených štátov sprísniť ekonomický tlak na Moskvu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po utorkovom stretnutí s prezidentom USA Donaldom Trumpom vo Washingtone privítal podporu amerického Senátu pre návrh zákona, ktorý by Trumpovi umožnil zaviesť až 100-percentné clá na hlavných dovozcov ruskej ropy a zemného plynu.
Írsko, ktoré v súčasnosti predsedá Rade EÚ, zohralo kľúčovú úlohu pri dosiahnutí kompromisu o 21. balíku protiruských sankcií, prijatom po zdĺhavých rokovaniach. Tie sprevádzal spor s Gréckom, ktoré sa snažilo ochrániť záujmy svojho lodného priemyslu. Predošlé balíky zasa často blokovali Maďarsko a Slovensko.
Podľa McEnteeovej sa čoraz viac ukazuje, že schvaľovanie nových balíkov sankcií je náročnejšie, keďže opatrenia čoraz výraznejšie zasahujú aj ekonomiky a jednotlivé odvetvia členských štátov Únie. „Musíme sa pozrieť na to, aký prístup je najlepší,“ povedala ministerka na otázku, či bude nasledovať 22. balík sankcií.
Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha navrhol, aby EÚ prijímala nové cielené sankcie po každom ruskom útoku na civilistov alebo civilnú infraštruktúru. „Žiaľ, od začiatku vojny sme boli svedkami najväčšieho počtu útokov na civilnú infraštruktúru a civilné obyvateľstvo,“ uviedla McEnteeová. Prezradila, že Európska komisia tento návrh aktívne posudzuje.
EÚ už v súčasnosti priebežne uvaľuje sankcie na jednotlivcov, tie sú však oddelené od samostatných sankčných balíkov, ktoré od začiatku ruskej invázie zasiahli okrem iného energetický sektor, finančné inštitúcie či podniky napojené na ruský vojensko-priemyselný komplex.
McEnteeová tiež zdôraznila, že Únia musí nájsť rovnováhu medzi zvyšovaním tlaku na Rusko a ochranou vlastných hospodárskych záujmov. Skutočnosť, že prijímanie ďalších sankcií je čoraz zložitejšie, podľa nej neznamená, že by EÚ mala od tohto nástroja ustúpiť.
Jej vyjadrenia zazneli v čase, keď sa zvyšuje ochota Spojených štátov sprísniť ekonomický tlak na Moskvu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po utorkovom stretnutí s prezidentom USA Donaldom Trumpom vo Washingtone privítal podporu amerického Senátu pre návrh zákona, ktorý by Trumpovi umožnil zaviesť až 100-percentné clá na hlavných dovozcov ruskej ropy a zemného plynu.