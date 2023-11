Írska polícia: V Dubline po útoku nožom vypuklo nevídané násilie

Dublin 24. novembra (TASR) - Násilie, ktoré vypuklo v írskej metropole Dublin po tom, čo tam pri útoku nožom utrpeli zranenia tri deti, v meste nezažili niekoľko desaťročí, upozornil v piatok šéf írskej polície komisár Drew Harris. TASR informuje podľa agentúry AFP a servera Sky News.



"Uplynulú noc sme boli svedkami mimoriadne rozsiahleho násilia... Takéto niečo sme nevideli desaťročia," dodal.



Polícia v noci na piatok zadržala dovedna 34 osôb. Násilné protesty a potýčky s políciou vyvolal útok nožom pri základnej škole v írskej metropole, pri ktorom utrpeli zranenia tri deti.



Vo veľmi vážnom stave je naďalej päťročné dievčatko a jedna učiteľka, uviedla polícia. Harris pritom podľa Sky News poukázal na to, že ľudia sa zradikalizovali prostredníctvom sociálnych sietí a internetu po tom, čo sa tam začali šíriť fámy o štátnej príslušnosti útočníka.



Vážne zranenia počas potýčok v centre Dublinu utrpel aj jeden z príslušníkov írskej polície Gardaí (Strážcovia), ľahšie zranených je viacero ďalších policajtov. Celkovo ich bolo do zásahu nasadených približne 400. Počas nepokojov zhorel aj jeden autobus a jedno policajné vozidlo, 11 ďalších ich bolo poškodených. Terčom ničenia a rabovania sa stalo aj 13 obchodov.



Polícia podľa komisára predpokladá, že dôjde k ďalším protestom.



Írsky premiér Leo Varadkar medzitým uviedol, že demonštranti, ktorí sa dostali do potýčok s políciou a rabovali obchody, boli motivovaní "nenávisťou" a spôsobili Írsku "hanbu", cituje AFP. Varadkar predtým informoval, že páchateľa útoku polícia zadržala.