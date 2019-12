Írska polícia vypočula bývalú vojačku, ktorá bola členkou IS

Londýn 2. decembra (TASR) - Írska polícia v pondelok vypočúvala bývalú príslušníčku ozbrojených síl, ktorá je podozrivá, že sa v Sýrii vydala za člena extrémistickej organizácie Islamský štát (IS). Informovala o tom agentúra AFP.



Lisu Smithovú (38) zadržali v nedeľu na letisku v írskej metropole Dublin po tom, ako ju aj s jej dvojročnou dcérou deportovali z Turecka. Tridsaťosemročná írska občianka "bola zadržaná pre podozrenie zo spáchania trestných činov spojených s terorizmom po tom, čo ju deportovali z Turecka," uviedla na Twitteri írska polícia.



Írsky minister spravodlivosti Charlie Flanagan v súvislosti s prípadom uviedol, že pri starostlivosti o Smithovej dvojročnú dcéru budú použité "zavedené postupy".



"Ide o veľmi citlivý prípad, preto chcem verejnosť ubezpečiť, že všetky príslušné štátne orgány budú na ňom úzko spolupracovať," dodal Flanagan s tým, že súčasťou medzirezortného tímu budú aj odborníci so skúsenosťami v oblasti "zložitého problému radikalizácie".



Smithová, ktorá bola do roku 2011 príslušníčkou írskych ozbrojených síl, vycestovala do Sýrie v roku 2015 po tom, ako konvertovala na Islam. Predpokladá sa, že ju tento rok na severe Sýrie zadržali sýrske vládne sily. V rozhovore, ktorý následne poskytla médiám z utečeneckého tábora al-Haul uviedla, že síce bola členkou IS, ale zaň nebojovala. Dodala, že sa vydala za britského džihádistu Sajida Aslama, ktorý zahynul v boji tento rok, a bol otcom jej dcéry.