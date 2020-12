Írska vláda nariadila od polnoci zákaz letov z Británie

Berlín 20. decembra (TASR) - Írska vláda v nedeľu oznámila, že od polnoci nariadila zákaz letov z Británie, a to v dôsledku rýchleho šírenia nového kmeňa koronavírusu v Anglicku. Informovala o tom agentúra AFP.



"Vláda v reakcii na zistenie nového kmeňa COVID-19 na juhovýchode Anglicka oznámila zákaz všetkých letov prichádzajúcich do Írska z Veľkej Británie s účinnosťou od dnešnej polnoci," uviedla vláda vo vyhlásení s tým, že lety budú zakázané najmenej 48 hodín.



Krátko predtým aj Nemecko oznámilo, že preruší od polnoci letecké spojenie s Britániou. Prerušenie leteckého či vlakového spojenia s Britániou ohlásili viaceré európske štáty po tom, čo sa v Spojenom kráľovstve objavil nový, infekčnejší kmeň koronavírusu.



Agentúra AFP s odvolaním sa na zdroj z nemeckej vlády uviedla, že opatrenia zrejme zavedú všetky členské krajiny Európskej únie. Diskutujú aj o cestnom, železničnom a námornom spojení s Britániou.



"Všetky lety budú zastavené od polnoci," uviedol nemecký minister zdravotníctva Jens Spahn s tým, že výnimkou sú nákladné lety. Spahn ďalej uviedol, že od pondelka "budeme obmedzovať všetkých prichádzajúcich" po mori, železnici a ceste. Mal na mysli občanov Británie, ale aj Juhoafrickej republiky, kde bol takisto zistený nový kmeň vírusu.



Britský premiér Boris Johnson v rámci úsilia dostať pod kontrolu šírenie zrejme ešte nákazlivejšieho variantu koronavírusu v sobotu vyhlásil, že obyvatelia Londýna a juhovýchodnej časti Anglicka musia od nedele minimálne do 30. decembra "zostať doma". Johnsonova vláda už v pondelok oznámila, že nový rýchly nárast počtu nakazených môže súvisieť aj s novým variantom koronavírusu.



Podľa Johnsona je nový kmeň koronavírusu prenosnejší o približne 70 percent. Podľa odborníkov však nič nenasvedčuje tomu, že by nový variant vírusu spôsoboval väčšie zdravotné ťažkosti než predchádzajúce, alebo že by bol rezistentný na novovyvinuté vakcíny.