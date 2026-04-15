Írska vláda prežila hlasovanie o nedôvere kvôli palivovej kríze

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Prevažne dopravcovia, farmári a pracovníci v poľnohospodárstve v Írsku zorganizovali v uplynulom týždni sériu protestov proti prudko rastúcim cenám benzínu a nafty.

Dublin 15. apríla (TASR) - Írska vláda v utorok prežila hlasovanie o nedôvere v súvislosti s riešením palivovej krízy vyvolanej vojnou na Blízkom východe. Po búrlivej rozprave v parlamente návrh na vyslovenie nedôvery, ktorý v utorok predložila hlavná opozičná strana Sinn Féin, neprešiel pomerom hlasov 92 ku 78. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.

Prevažne dopravcovia, farmári a pracovníci v poľnohospodárstve v Írsku zorganizovali v uplynulom týždni sériu protestov proti prudko rastúcim cenám benzínu a nafty.

Po mimoriadnom zasadnutí vlády v nedeľu írsky premiér Micheál Martin oznámil balík opatrení, ktorý zahŕňa zníženie ceny nafty a benzínu o 10 centov za liter a odloženie plánovaného zvýšenia uhlíkovej dane, ktoré malo vstúpiť do platnosti v máji, až na október.

Protesty – vrátane blokád jedinej írskej rafinérie ropy a ďalších kľúčových skladov – ochromili distribúciu paliva v celej krajine a vyvolali policajné zásahy, ktoré viedli k viacerým zatknutiam počas stretov medzi poriadkovými jednotkami a nespokojnými ľuďmi.
