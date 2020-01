Írske parlamentné voľby sa možno uskutočnia 7. februára 2020

Londýn 12. januára (TASR) - Parlamentné voľby v Írsku sa budú konať 7. februára 2020. Vyplýva to z medializovaných správ, ktoré však írsky premiér Leo Varadkar zatiaľ nepotvrdil. Informovala o tom v nedeľu rakúska stanica ORF.



Varadkar pre štátnu televíziu RTE potvrdil, že o termíne volieb už rozhodol, neoznámi ho však skôr, než ho prekonzultuje s členmi svojej vlády a opozíciou. V stredu sa má zase zísť parlament, ako dodal.



Doteraz Varadkar ako možný termín konania volieb spomínal máj. Pre RTE však povedal, že "okolnosti (v parlamente) sa zmenili", odkedy Londýn s Bruselom uzavreli dohodu a odchode Británie z EÚ. "Máme dohodu o brexite. V mnohých smeroch bolo veľkou úlohou tejto vlády..." uviedol.



Varadkarova proeurópska strana Fine Gael od roku 2016 stojí na čele menšinovej vlády, ktorú podporuje opozičná liberálna strana Fianna Fail. Ich spoločná vláda bola dohodnutá na tri roky, a teda už mala byť ukončená, avšak pre neistotu ohľadom brexitu bolo jej funkčné obdobie predĺžené do roku 2020.



Návrh na hlasovanie o vyslovení dôvery ministrovi zdravotníctva by mohli opoziční zákonodarcovia podľa írskych médií predložiť 5. februára.



Politickí komentátori tvrdia, že hlasovanie o vyslovení dôvery Varadkarovej vláde by preňho mohlo dopadnúť neúspešne. Ako dôvod uvádzajú narastajúce rozpory medzi dvoma spomínanými stranami.