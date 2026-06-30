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Írske predsedníctvo v Rade EÚ bude stáť viac ako cyperské a dánske
Takmer polovica z odhadovaných 293 miliónov eur bude určená na bezpečnosť.
Autor TASR
Brusel/Dublin 30. júna (TASR) - Nadchádzajúce írske predsedníctvo v Rade EÚ bude stať trikrát viac ako predsedníctva Cypru a Dánska. Odhadované náklady sa blížia k 300 miliónom eur, píše TASR na základe správy magazínu Politico.
Takmer polovica z odhadovaných 293 miliónov eur bude určená na bezpečnosť. Írsko ako neutrálna nečlenská krajina NATO potrebuje zlepšiť svoje bezpečnostné kapacity pred sériou návštev na vysokej úrovni, uvádza Politico.
Dosluhujúca predsednícka krajina Cyprus na porovnanie očakáva, že celkové náklady sa vyšplhajú na približne 95 miliónov eur. Dánsko, ktoré predsedalo Rade EÚ pred Cyprom, minulo približne 80 miliónov eur.
Predsedníctvo Rady EÚ rotuje medzi členskými štátmi každých šesť mesiacov. Počas tohto polročného obdobia vedie predsedajúca krajina zasadnutia na všetkých úrovniach Rady EÚ a pomáha zabezpečiť kontinuitu práce v tejto inštitúcii. Na čele Rady EÚ bude Írsko od 1. júla.
Írsko v novembri usporiada taktiež summit Európskeho politického spoločenstva (EPC), ktorý bude najväčším podujatím svojho druhu v histórii krajiny. Zúčastniť by sa na ňom mali lídri 47 európskych krajín.
Írsky minister pre európske záležitosti Thomas Byrne zľahčoval náklady na predsedníctvo v Rade EÚ za takmer 300 miliónov eur. „Nestanovili sme to až tak vysoko. Číslo bude vysoké... (ale) ešte sme nezverejnili konečné číslo,“ povedal.
Hovorca írskeho ministerstva zahraničných vecí podľa magazínu Politico uviedol, že krajina je odhodlaná vyčleniť potrebné zdroje a zabezpečiť úspešné predsedníctvo v Rade EÚ. Riadenie nákladov a zaistenie efektívneho využitia prostriedkov sa podľa neho plánuje starostlivo.
Na zatiaľ posledné írske predsedníctvo vyčlenili v roku 2013 čiastku 60 miliónov eur bez nákladov na bezpečnosť. Konečné náklady dosiahli napokon niečo viac ako 40 miliónov eur, pripomína Politico.
Takmer polovica z odhadovaných 293 miliónov eur bude určená na bezpečnosť. Írsko ako neutrálna nečlenská krajina NATO potrebuje zlepšiť svoje bezpečnostné kapacity pred sériou návštev na vysokej úrovni, uvádza Politico.
Dosluhujúca predsednícka krajina Cyprus na porovnanie očakáva, že celkové náklady sa vyšplhajú na približne 95 miliónov eur. Dánsko, ktoré predsedalo Rade EÚ pred Cyprom, minulo približne 80 miliónov eur.
Predsedníctvo Rady EÚ rotuje medzi členskými štátmi každých šesť mesiacov. Počas tohto polročného obdobia vedie predsedajúca krajina zasadnutia na všetkých úrovniach Rady EÚ a pomáha zabezpečiť kontinuitu práce v tejto inštitúcii. Na čele Rady EÚ bude Írsko od 1. júla.
Írsko v novembri usporiada taktiež summit Európskeho politického spoločenstva (EPC), ktorý bude najväčším podujatím svojho druhu v histórii krajiny. Zúčastniť by sa na ňom mali lídri 47 európskych krajín.
Írsky minister pre európske záležitosti Thomas Byrne zľahčoval náklady na predsedníctvo v Rade EÚ za takmer 300 miliónov eur. „Nestanovili sme to až tak vysoko. Číslo bude vysoké... (ale) ešte sme nezverejnili konečné číslo,“ povedal.
Hovorca írskeho ministerstva zahraničných vecí podľa magazínu Politico uviedol, že krajina je odhodlaná vyčleniť potrebné zdroje a zabezpečiť úspešné predsedníctvo v Rade EÚ. Riadenie nákladov a zaistenie efektívneho využitia prostriedkov sa podľa neho plánuje starostlivo.
Na zatiaľ posledné írske predsedníctvo vyčlenili v roku 2013 čiastku 60 miliónov eur bez nákladov na bezpečnosť. Konečné náklady dosiahli napokon niečo viac ako 40 miliónov eur, pripomína Politico.