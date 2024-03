Írske referendá o rodine a úlohách žien boli neúspešné

Dublin 9. marca (TASR) - Írsky premiér Leo Varadkar v sobotu oznámil, že piatkové dvojnásobné referendum o novej definícii rodiny a úloh žien v ústave bolo neúspešné. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



Vláda predtým podporila navrhované zmeny, ktoré by rozšírili definíciu rodiny a objasnili povinnosti žien v spoločnosti.



"Myslím si, že v tejto fáze je jasné, že referendá o zmene a doplnení zákona o rodine a o starostlivosti boli neúspešné," povedal Varadkar na tlačovej konferencii v Dubline.



Hlasovanie bolo najnovším pokusom odzrkadliť meniacu sa tvár Írska, ktoré je členom Európskej únie, a slabnúci vplyv kedysi dominantnej katolíckej cirkvi.



Varadkar uviedol, že referendá boli "odmietnuté komplexne pri slušnej účasti". "Bolo našou povinnosťou presvedčiť väčšinu ľudí, aby hlasovali za," povedal.



"Myslím si, že sme mali problém presvedčiť ľudí o nevyhnutnosti alebo potrebe referenda vôbec, nehovoriac o podrobnom znení. To je zrejme niečo, nad čím sa budeme musieť zamyslieť v nasledujúcich týždňoch a mesiacoch," dodal.



Cieľom týchto dvoch návrhov - nazvaných novela o rodine a novela o starostlivosti - bolo zmeniť znenie 41. článku írskej ústavy z roku 1937.



Prvé referendum sa týkalo rozšírenia definície rodiny - z rodiny založenej na manželstve aj na "trvalé vzťahy", ako sú spolužitie párov a ich detí.



V druhom referende sa navrhovalo nahradiť staromódnu formuláciu týkajúcu sa "povinností matky v domácnosti" ustanovením, v ktorom sa uznáva vzájomná starostlivosť členov rodiny.



Ústavu, ktorá je základným právnym dokumentom štátu, možno meniť len prostredníctvom celoštátneho referenda.



Írsko, kde žije 5,3 milióna obyvateľov, sa v roku 2015 rozhodlo zrušiť ústavné obmedzenia pre manželstvá osôb rovnakého pohlavia a v roku 2018 pre interrupcie.



Všetky hlavné politické strany podporovali hlasovanie "za" v oboch referendách a prieskumy donedávna predpovedali hladké schválenie oboch navrhovaných zmien.



Ultrakonzervatívne hlasy tvrdili, že zmeny by mohli ústavne chrániť polygamné vzťahy a zvýšiť imigráciu prostredníctvom zlučovania rodín prisťahovalcov - všetky tieto tvrdenia však vláda odmietla.



Konečné výsledky oboch hlasovaní sa očakávajú do konca soboty. Hlasovať mohlo takmer 3,5 milióna ľudí.