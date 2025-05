Írskeho repera obvinili z terorizmu za vystavenie vlajky Hizballáhu

Londýn 22. mája (TASR) - Britská polícia v stredu oznámila, že člena írskej rapovej skupiny Kneecap obvinila z terorizmu, ktorého sa dopustil údajným vystavením vlajky libanonského militantného hnutia Hizballáh počas koncertu v Londýne. TASR informuje podľa správy agentúry AFP.



Obvineným je 27-ročný Liam O'Hanna, vystupujúci pod menom Mo Chara. Proiránske hnutie Hizballáh je v Británii zakázané. O'Hanna jeho vlajku vystavil na koncerte 21. novembra 2024. Policajné vyšetrovanie sa začalo v apríli - po tom, ako sa na internete objavil videozáznam z koncertu.



O'Hanna je obvinený z vystavovania vlajky „takým spôsobom alebo za takých okolností, ktoré vzbudzujú dôvodné podozrenie, že je podporovateľom zakázanej organizácie“, čo je v rozpore so zákonom o terorizme z roku 2000. Rapper z Belfastu sa má 18. júna dostaviť pred súd vo Westminsteri.



Kapela, známa svojím konfrontačným štýlom a írskymi nacionalistickými posolstvami, poprela, že by podporovala násilie alebo zakázané skupiny. Uviedla, že videozáznamy boli „zámerne vytrhnuté z kontextu“.



Negatívna reakcia skupiny k obvineniam viedla k zrušeniu niekoľkých jej koncertov, vrátane vystúpení v juhozápadnom Anglicku a Nemecku. V piatok mala Kneecap vystúpiť na festivale v Londýne.



Rodina konzervatívneho poslanca Davida Amessa, ktorého v roku 2021 smrteľne dobodal stúpenec skupiny Islamský štát, vyzvala Kneecap po incidente s vlajkou Hizballáhu na ospravedlnenie. Líder strany Kemi Badenoch žiadal dokonca zákaz kapely.



Skupina vo svojom vyhlásení z apríla poprela, že by propagovala extrémistické názory, a ospravedlnila sa rodinám Amessa i jeho kolegyne Jo Coxovej, ktorú v roku 2016 - týždeň pred kontroverzným referendom o brexite - zavraždil sympatizant neonacistov. Skupina Kneecap deklarovala, že „nepodporuje a nikdy nepodporovala Hamas ani Hizballáh.“



Obe tieto formácie - pôsobiace najmä v palestínskom Pásme Gazy a v Libanone - sú v Spojenom kráľovstve zakázané ako teroristické organizácie a vyjadrovať im podporu je trestný čin.



Podporu pre Kneecap vyjdarilo takmer 40 hudobníkov a skupín vrátane Pulp, Paul Weller, Primal Scream a Massive Attack, ktorí obvinili úrady z potláčania slobody v tvorbe.