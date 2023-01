Írsko chce dávať na fľaše s vínom zdravotné varovania

Rím 12. januára (TASR) - Taliansky minister zahraničných vecí Antonio Tajani vo štvrtok označil plán Írska umiestňovať na obaly vín, pív, alkoholických nápojov a cigariet zdravotné varovania za "absurdný". Reagoval tak na protesty zo strany talianskych vinárov. TASR správu prevzala z agentúry ANSA.



"Rozhodnutie Írska uverejňovať na obale všetkých alkoholických nápojov vrátane talianskych vín zdravotné varovanie je absurdné," uviedol Tajani na Twitteri a dodal, že takéto nariadenie "ignoruje rozdiel medzi striedmou konzumáciou a nadmerným pitím alkoholu".



Tajani tiež vyhlásil, že požiada Európsku komisiu (EK), aby podala sťažnosť Svetovej obchodnej organizácii (WTO).



Vláda v Dubline informovala EK o svojom pláne umiestniť na obaly tabakových výrobkov a rôznych druhov alkoholických nápojov varovania pred možným vznikom rakoviny či ochorení pečene vlani v júni. Eurokomisia nevyužila šesťmesačné moratórium na to, aby voči tomuto rozhodnutiu vzniesla námietky, a to napriek protestom zo strany Talianska, Francúzska, Španielska a ďalších šiestich štátov EÚ.



Talianski vinári sa obávajú, že krokom Írska by sa mohli inšpirovať ďalšie krajiny a zaviesť podobné opatrenia. Tamojší poľnohospodársky zväz Coldiretti írsky plán označil za "priamy útok na Taliansko, ktoré je hlavným výrobcom a vývozcom vína".



Nesúhlas vyjadrila aj Talianska vinárska asociácia (UIV) a taliansky minister poľnohospodárstva Luigi D'Eramo, podľa ktorého je víno "súčasťou dejín a kultúry Talianska a rovnako aj súčasťou stredomorského jedálnička". Dôležitá je podľa neho kvalita jednotlivých výrobkov a ich konzumácia v primeranej miere. Víno a pivo podľa D'Erama "nemožno porovnávať s tvrdým alkoholom a fajčením".