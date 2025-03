Írsko chystá zjednodušenie vysielania vojakov na zahraničné misie

Dublin 5. marca (TASR) - Írsky vicepremiér Simon Harris v utorok uviedol, že Dublin plánuje zrušiť mechanizmus, ktorý v súčasnosti blokuje vysielanie írskych mierových síl do zámoria bez mandátu OSN. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.



Návrh na zmenu už schválila vláda, informoval Harris, ktorý je tiež ministrom obrany. Írska armáda má zhruba 8500 vojakov v aktívnej službe a asi 4000 v aktívnej zálohe. Krajina má dlhodobú politiku vojenskej neutrality a nie je členom NATO.



Pre vyslanie viac ako 12 člennej jednotky na zahraničnú mierovú misiu sú v súčasnosti potrebné tri kroky, nazývané aj "trojitý zámok". Prvú a druhú úroveň vyslania tvorí súhlas vlády a parlamentu. Tretiu úroveň (schválenie v BR OSN) sa teraz írska vláda chystá zrušiť. Podľa jej návrhu by írske jednotky dokázali rýchlejšie reagovať na krízové situácie v zahraničí bez čakania na súhlas Bezpečnostnej rady OSN.



Írsko musí byť "agilné" a musí byť schopné dostať írskych občanov z nebezpečenstva, povedal Harris. Vláda v poslednom čase považuje za problém najmä právo veta, ktoré má ktokoľvek z piatich stálych členov Bezpečnostnej rady OSN (Čína, Francúzsko, Rusko, Británia a Spojené štáty) a bez ich súhlasu nemožno schváliť žiadnu rezolúciu.



"Rusko a Čína by nemali mať právo veta na to, kam sú vyslaní írski vojaci," povedal predseda vlády Micheál Martin v utorok v parlamente. Odstránenie "trojitého zámku" označil za potvrdenie írskej suverenity.



Podľa navrhovanej legislatívy by sa tiež počet v zahraničí nasadených vojakov zvýšil z 12 na 50.



Opozičné strany považujú "trojitý zámok" za jeden zo základov írskej vojenskej neutrality. Jeho odstránenie by bolo prvým "nebezpečným" krokom k opusteniu neutrality, uviedla ľavicovo-nacionalistická strana Sinn Féin (My sami).