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Írsko hostí európske summity
Vo štvrtok v írskom hlavnom meste zasadá Európske politické spoločenstvo (EPC), na ktorom sa stretnú predstavitelia krajín z celého európskeho kontinentu.
Autor TASR
Dublin 11. novembra (TASR) - Írsko pripravuje doteraz najväčšiu bezpečnostnú operáciu na svojom území. Súvisí s dvoma významnými európskymi summitmi, na ktorých sa tento týždeň v Dubline stretáva približne 50 európskych lídrov. Sprísnené bezpečnostné opatrenia súvisia s rastúcimi obavami z hybridných útokov a minulotýždennou vlnou falošných bombových hrozieb voči leteckým spoločnostiam a médiám v Európe, informuje TASR podľa agentúry AFP.
Vo štvrtok v írskom hlavnom meste zasadá Európske politické spoločenstvo (EPC), na ktorom sa stretnú predstavitelia krajín z celého európskeho kontinentu. V piatok bude nasledovať neformálny summit lídrov 27 členských štátov Európskej únie. Slovensko by mal na oboch stretnutiach zastupovať premiér Robert Fico.
„Ide o najväčšie medzinárodné politické podujatie v dejinách krajiny a koná sa v čase geopolitickej neistoty a zvýšených hrozieb voči demokratickým štátom,“ povedal šéf írskej polície Justin Kelly. Polícia podľa neho pripravila „najväčšiu a najrozsiahlejšiu bezpečnostnú operáciu v dejinách štátu“.
Kongresové centrum na brehu rieky Liffey v centre Dublinu ako miesto konania summitov oddeľujú od zvyšku mesta bezpečnostné bariéry. Polícia v predstihu skontrolovala kanalizáciu vrátane poklopov, zabezpečila odpadkové koše a obmedzila dopravu. Počas oboch summitov policajti odpracujú viac ako 15.000 12-hodinových služieb. Každý deň bude nasadených viac ako 500 ozbrojených príslušníkov taktických jednotiek a vyše 500 policajtov z jednotiek na udržiavanie verejného poriadku.
Nasadená bude aj armáda a Národné centrum kybernetickej bezpečnosti a podporu poskytnú policajné zložky z Lotyšska, Portugalska a Severného Írska, tiež špecializované jednotky a technológie na monitorovanie a elimináciu dronov a psy vycvičené na vyhľadávanie výbušnín.
Írsky premiér Micheál Martin cez víkend uviedol, že nedávna séria bombových hrozieb proti leteckým spoločnostiam a írskym médiám podľa neho neohrozí konanie ani priebeh summitov.
Vo štvrtok v írskom hlavnom meste zasadá Európske politické spoločenstvo (EPC), na ktorom sa stretnú predstavitelia krajín z celého európskeho kontinentu. V piatok bude nasledovať neformálny summit lídrov 27 členských štátov Európskej únie. Slovensko by mal na oboch stretnutiach zastupovať premiér Robert Fico.
„Ide o najväčšie medzinárodné politické podujatie v dejinách krajiny a koná sa v čase geopolitickej neistoty a zvýšených hrozieb voči demokratickým štátom,“ povedal šéf írskej polície Justin Kelly. Polícia podľa neho pripravila „najväčšiu a najrozsiahlejšiu bezpečnostnú operáciu v dejinách štátu“.
Kongresové centrum na brehu rieky Liffey v centre Dublinu ako miesto konania summitov oddeľujú od zvyšku mesta bezpečnostné bariéry. Polícia v predstihu skontrolovala kanalizáciu vrátane poklopov, zabezpečila odpadkové koše a obmedzila dopravu. Počas oboch summitov policajti odpracujú viac ako 15.000 12-hodinových služieb. Každý deň bude nasadených viac ako 500 ozbrojených príslušníkov taktických jednotiek a vyše 500 policajtov z jednotiek na udržiavanie verejného poriadku.
Nasadená bude aj armáda a Národné centrum kybernetickej bezpečnosti a podporu poskytnú policajné zložky z Lotyšska, Portugalska a Severného Írska, tiež špecializované jednotky a technológie na monitorovanie a elimináciu dronov a psy vycvičené na vyhľadávanie výbušnín.
Írsky premiér Micheál Martin cez víkend uviedol, že nedávna séria bombových hrozieb proti leteckým spoločnostiam a írskym médiám podľa neho neohrozí konanie ani priebeh summitov.