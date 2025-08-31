< sekcia Zahraničie
Írsko je znepokojené nad zásahom nemeckej polície proti demonštrantke
Videá zo štvrtkového protestu zobrazujú policajta, ktorý dvakrát udrel demonštrantku do tváre, ktorej následne začala tiecť krv z nosa.
Autor TASR
Berlín 31. augusta (TASR) - Írsky veľvyslanec v Nemecku vyjadril „znepokojenie“ nad násilným incidentom, pri ktorom dostala írska demonštrantka úder do tváre od nemeckého policajta. V nedeľu to potvrdilo nemecké ministerstvo zahraničných vecí agentúre DPA, píše TASR. K roztržke došlo počas pro-palestínskeho zhromaždenia v Berlíne.
Videá zo štvrtkového protestu zobrazujú policajta, ktorý dvakrát udrel demonštrantku do tváre, ktorej následne začala tiecť krv z nosa.
Berlínska polícia v sobotu potvrdila, že o videozázname incidentu vie. Zodpovedný policajt bol identifikovaný a incident sa vyšetruje, uviedol hovorca polície. Stále sa však preveruje primeranosť jeho konania, dodal.
Zranená žena bola na mieste ošetrená, avšak hovorca nešpecifikoval rozsah jej zranení. Podľa polície bude žena vyšetrovaná za urážku policajta a kladenie odporu pri zásahu verejného činiteľa.
Od začiatku vojny medzi Izraelom a Hamasom došlo v Nemecku k viacerým stretom medzi pro-palestínskymi demonštrantmi a políciou. Nemecké orgány čelili opakovaným obvineniam za údajné neprimerané obmedzovanie pro-palestínskych protestov, pričom mnohé demonštrácie boli rozohnané silným policajným zásahom.
Videá zo štvrtkového protestu zobrazujú policajta, ktorý dvakrát udrel demonštrantku do tváre, ktorej následne začala tiecť krv z nosa.
Berlínska polícia v sobotu potvrdila, že o videozázname incidentu vie. Zodpovedný policajt bol identifikovaný a incident sa vyšetruje, uviedol hovorca polície. Stále sa však preveruje primeranosť jeho konania, dodal.
Zranená žena bola na mieste ošetrená, avšak hovorca nešpecifikoval rozsah jej zranení. Podľa polície bude žena vyšetrovaná za urážku policajta a kladenie odporu pri zásahu verejného činiteľa.
Od začiatku vojny medzi Izraelom a Hamasom došlo v Nemecku k viacerým stretom medzi pro-palestínskymi demonštrantmi a políciou. Nemecké orgány čelili opakovaným obvineniam za údajné neprimerané obmedzovanie pro-palestínskych protestov, pričom mnohé demonštrácie boli rozohnané silným policajným zásahom.