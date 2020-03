Nová vláda v Írsku by mohla vzniknúť v priebehu dvoch týždňov

Dublin 25. marca (TASR) - Dočasný írsky premiér Leo Varadkar v stredu vyhlásil, že nová vláda by mohla vzniknúť už počas nasledujúcich dvoch týždňov. Informovala o tom agentúra Reuters.



Varadkarova strana Fine Gael, ktorá vo februárových parlamentných voľbách skončila na treťom mieste, pred dvoma týždňami súhlasila so začatím koaličných rokovaní s víťaznou stranou Fianna Fáil.



Rozhovory oboch strán pokračujú napriek zdravotnej a ekonomickej kríze vyvolanej šírením koronavírusu. V Írsku potvrdili už viac než 1329 prípadov nákazy.



"Myslím si, že je možné sformovať vládu v nasledujúcich pár týždňoch," vyhlásil Varadkar na stredajšej tlačovej konferencii. "Veríme, že sa dostaneme do bodu, keď budeme môcť osloviť ďalšie strany a zistiť, či budú chcieť byť súčasťou novej vlády," dodal.



Na to, aby Fine Gael s 35 a Fianna Fáil s 37 kreslami dosiahli väčšinu v 160-člennom parlamente, potrebujú získať podporu najmenej jednej menšej strany alebo skupiny nezávislých poslancov.



Aby nový kabinet mohol vládnuť celé funkčné obdobie, je podľa Varadkara potrebné získať stabilnú väčšinu od 82 do 85 kresiel, čo znamená, že dvojica strán bude musieť získať ešte najmenej desiatich ďalších poslancov.



Historickí rivali Fine Gael a Fianna Fáil doposiaľ nikdy nevytvorili spoločnú koalíciu. Obe odmietajú vládnuť s ľavicovo-republikánskou stranou Sinn Féin.



Parlamentné voľby sa v Írsku konali 8. februára a skončili patom. Niekdajší premiér Leo Varadkar v polovici februára odstúpil z funkcie po tom, ako koaličné rokovania medzi tromi hlavnými stranami skončili bezvýsledne. Zostal však dočasným premiérom.