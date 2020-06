Írsko od pondelka uvoľní ďalšie opatrenia proti koronavírusu

Dublin 26. júna (TASR) - Írska vláda vo štvrtok oznámila ďalšie uvoľnenie opatrení prijatých v súvislosti so šírením nového koronavírusu. V krajine sa od pondelka znovu otvoria kostoly, kiná, divadlá, kaviarne a reštaurácie, avšak pri cestovaní v prostriedkoch verejnej dopravy bude nosenie ochranných rúšok povinné, informovala agentúra AFP.



Írsky premiér Leo Varadkar zároveň uviedol, že krajina plánuje od 9. júla zrušiť povinnú 14-dňovú karanténu pre návštevníkov prichádzajúcich z krajín, ktoré zvládajú pandémiu koronavírusu. Írsko podľa neho na zozname "zelených" krajín momentálne pracuje.



Medzi podniky a služby, ktoré sa znovu otvárajú od 29. júna, patria aj múzeá, galérie i kaderníctva, ako aj pohostinstvá a hotelové bary, v ktorých sa podáva jedlo.



Povolené budú aj podujatia s účasťou do 50 osôb v interiéroch a do 200 osôb vonku. Ministri však naliehajú na ľudí, aby dodržiavali fyzické odstupy medzi sebou.



Ďalšia fáza uvoľňovania sa očakáva 20. júla, mali by sa znovu otvoriť bary či kasína.



Írsko podľa oficiálnych údajov eviduje 1727 úmrtí v súvislosti s ochorením COVID-19.