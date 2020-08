Írsko odložilo otvorenie barov pre rastúci počet prípadov nákazy

Dublin 4. augusta (TASR) - Írsko v utorok odložilo uvoľňovanie epidemiologických opatrení z dôvodu nárastu počtu nových prípadov nákazy koronavírusom. Oznámil to premiér Micheál Martin, ktorého citovala agentúra AFP.



V ďalšej vlne uvoľňovania sa mali opäť otvoriť bary, nočné kluby a kasína. Tie nateraz zostanú zatvorené.



Martin uznal, že odklad otvorenia zábavných podnikov je pre mnohých "trpkým sklamaním". Nárast počtu prípadov nákazy doma aj v zahraničí však vládu núti, aby naďalej "vyvíjala tlak na vírus".



Martin takisto oznámil, že v platnosti zostáva nariadenie o maximálnom počte 200 účastníkov na vonkajších podujatiach a 50 na vnútorných podujatiach. V obchodoch budú od 10. augusta povinné rúška.



Podľa pôvodného plánu uvoľňovania opatrení sa všetky obmedzenia mali zrušiť už pred tromi týždňami.



Celkový počet prípadov infekcie koronavírusom zostáva v Írsku relatívne nízky, naďalej však rastie. Vedci odporučili vláde zachovať opatrenia v platnosti ďalšie tri týždne.



"Chcel by som byť v pozícii, keď by som mohol oznámiť lepšie správy, ale nie som. Dôkazy zrýchľujúceho sa prenosu sú ešte jasnejšie," povedal Martin.



Írsko dosiaľ zaznamenalo 26.253 prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje chorobu COVID-19, a 1763 súvisiacich úmrtí.