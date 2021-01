Írsko plánuje zaočkovať všetkých obyvateľov do septembra

Dublin 21. januára (TASR) - Írsko plánuje zaočkovať každého občana v krajine proti koronavírusu do septembra, oznámil vo štvrtok minister zdravotníctva Stephen Donnelly.



"Plánujeme program opierajúci sa o dodávky vakcín, a to znamená, že každý občan môže byť zaočkovaný do septembra," povedal podľa tlačovej agentúry AFP minister v dolnej komore parlamentu Dáil.



Donnelly dodal, že plán je "predbežný" a "založený na predpokladoch" o budúcich dodávkach vakcín, z ktorých niektoré má regulačný úrad Európskej únie ešte len schváliť.



"Je to predbežný časový plán," uviedol minister zákonodarcom. Dodal, že podľa jeho očakávania sa centrá na masové očkovanie otvoria po celej republike začiatkom februára.



Írsko ešte nezverejňuje denné údaje o podaní vakcín od spoločností Pfizer/BioNTech a Moderna, ktoré sú v súčasnosti už schválené na použitie pre všeobecnú populáciu.



Donnelly však povedal, že do nedele 17. januára dostalo prvú dávku vakcíny 94.000 ľudí a pripravujú sa plány, aby bolo do konca tohto týždňa podaných 140.000 dávok.



Írsko podľa najnovších údajov zaznamenalo celkovo 2768 úmrtí na ochorenie COVID-19 spôsobované koronavírusom.



Po zvládnutí dvoch predchádzajúcich vĺn pandémie s nízkymi počtami úmrtí a nakazených má teraz ostrovná krajina najvyššiu mieru infekcií na počet obyvateľov na svete, ukazujú údaje Oxfordskej univerzity.



Krajina s piatimi miliónmi obyvateľov sa práve nachádza uprostred tretej vlny pandémie, pričom prinajmenšom počas januára sú zatvorené obchody predávajúce iný než nevyhnutný tovar, bary, reštaurácie a školy.